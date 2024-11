Prezantohet drafti i Fjalorit të ri të Gjuhës Shqipe, ka më shumë se 120 mijë fjalë

Akademia e Shkencave ka prezantuar draftin e Fjalorit të ri të Gjuhës Shqipe, një projekt leksikografik që përfshin më shumë se 120 mijë fjalë. Ky fjalor, që është vepra më e madhe leksikografike dhe semantike e shqipes së sotme, shkon përtej gjuhës standarde duke përfshirë gjithashtu edhe dialektet e gjuhës shqipe.

Puna për realizimin e fjalorit ka zgjatur katër vjet dhe prezantimi i tij u bë në Ditën e Alfabetit, gjatë mbledhjes së Kuvendit të Gjuhës Shqipe, që mban këtë të premte ditën e dytë të punimeve të tij. Fjalori i ri vjen në një kohë kur gjuha shqipe po përballet me sfida të shumta, përfshirë huazimet gjuhësore dhe problemet me drejtshkrimin.

Fjalori do të jetë i disponueshëm online dhe pritet të botohet në formë të shtypur në fillim të vitit të ardhshëm. Kryeministri Edi Rama tha se pas publikimit të draftit do të ketë një diskutim të gjerë mbi fjalorin e ri të gjuhës shqipe, ku në bazë të propozimeve që mund të hidhen, mund të ketë përmirësime deri në botimin final.

