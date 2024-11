Prezantohet aparati i ri për fotografi – Sony A1 II

Sony prezantoi aparatin e ri për realizimin e fotografive – A1 II.

Sony A1 II ruan të gjitha aftësitë e paraardhësit të tij, duke huazuar në të njëjtën kohë përmirësimet e zbatuara në modelet A7R V dhe A9 III, shkruan faqja Engadget.

Si fillim, ky model ka të njëjtin sensor CMOS 50.1 MP si paraardhësi i tij. Gjithashtu, kompania e ka ri-çiftuar atë me motorin e përpunimit të fotografive Bionz XR, por ka shtuar një procesor të veçantë AI për fokusimin automatik dhe njohjen e subjektit.

Si rezultat i gjithë kësaj, A1 II mund të shkrepë ende deri në 30 fps duke përdorur grilat elektronike dhe fokusi automatik është i mjaftueshëm për mbulimin e sensorit 92 për qind.

Sony, megjithatë, premton një përmirësim të ndjeshëm në saktësinë e fokusimit automatik falë inteligjencës artificiale. Thuhet se është 50 për qind më i mirë në mbylljen e “fokusit të syve” te zogjtë dhe 30 për qind më mirë në fokusimin automatik të syve te njerëzit dhe kafshët e tjera.

Më pas, kamera duhet të njohë automatikisht subjektet që janë përpara objektivit dhe funksioni “para-kapje” ofron një vonesë prej një sekonde, kështu që është e mundur të kapni deri në 30 korniza përpara se të shtypet plotësisht qepeni.

Duke ditur të gjitha këto, atëherë duhet të themi gjithashtu se shtesa më e rëndësishme është përfshirja e Sistemit më të fuqishëm të Stabilizimit të Imazhit (IBIS) që Sony ka pasur deri më sot. Sony A1 II, në fakt, ofron një stabilizim mbresëlënës 8.5 ndalesa – tre më shumë se paraardhësi i tij.

Kur bëhet fjalë për video, Sony A1 II mund të xhirojë video 8K deri në 30 fps, si dhe video 4K me 120 fps dhe video FHD me 240 fps nëse përdorni teknikën “lëvizje të ngadaltë”, me mbështetje për 10-bit për regjistrim 4:2:2.

MARKETING