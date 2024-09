Presidencialet në SHBA, ja shteti që mund të jetë pika e kthesës për Trump

Votimi i ish-presidentit Donald Trump në Wisconsin është më i fortë se sa ishte katër vjet më parë dhe brenda gabimit të votimit të vitit 2020, por ekspertët politikë thonë se kjo nuk mund të nënkuptojë domosdoshmërisht se ai po fiton mbi votuesit e rinj në shtetin vendimtar të fushëbetejës.

Wisconsin ishte pika kryesore në garën presidenciale të vitit 2020 midis Trump dhe Presidentit Joe Biden, që do të thotë se ky shtet e çoi Biden në 270 vota të Kolegjit Elektoral, mjaftueshëm për të fituar zgjedhjet. Dhe Wisconsin mund të jetë sërish një nga shtetet e pikës së kthesës në nëntor.

Harris mban një epërsi të ngushtë në Wisconsin më pak se dy muaj deri në ditën e zgjedhjeve, sipas mesatareve kryesore të sondazheve. Por sondazhet e Badger State kanë qenë gjithashtu më të mira për Trump këtë herë në krahasim me katër vjet më parë, kur të dhënat e sondazhit sugjeruan se ai mund të humbiste shtetin me gati 10 pikë. Biden përfundimisht e çoi Wisconsin-in me më pak se një pikë përqindjeje – shumë afër, nëse do të ishit një demokrat.

Sondazhet e nënvlerësuan Trumpin më shumë në Wisconsin se në çdo shtet tjetër në vitin 2020, dhe një gabim i ngjashëm sondazhi këtë vit do të ishte shkatërrues për shanset e Harris për të fituar shtetin. Por dy ekspertë politikë nga Wisconsi thanë se gabimi famëkeq i votimit të vitit 2020 ka të ngjarë të mos përsëritet, pasi anketuesit kanë ndryshuar metodologjinë e tyre që nga gara e fundit presidenciale.

Përmbledhja e sondazheve të FiveThirtyEight tregoi se Biden kryeson në shtet me 8.4 pikë, ndërsa mesatarja e Real Clear Politics e tregoi atë me 6.7 pikë, në ditën e zgjedhjeve katër vjet më parë. Në fund të fundit, Biden fitoi vetëm Wisconsin me 0.63 pikë, ose rreth 20,000 vota.

Që nga shtatori, agregati i FiveThirtyEight e ka Harrisin me 1.6 pikë dhe mesatarja e RealClearPolitics e ka Harrisin me 1.2 pikë – shumë brenda gabimit të sondazhit të vitit 2020.

MARKETING