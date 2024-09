Polonia kundër Gjermanisë për kontrollet kufitare: Shkelet ligji evropian

Qeveria polake ka akuzuar Gjermaninë se po vepron në mënyrë të njëanshme dhe të padrejtë për planet e saj “të papranueshme” për të vendosur kontrolle të përkohshme në të nëntë kufijtë tokësorë të vendit, ndërsa Varshava e konsideron si një shkelje të ligjit evropian.

Kryeministri polak Donald Tusk tha se Gjermania kishte aplikuar një “pezullim de facto të marrëveshjes së Shengenit në një shkallë të gjerë” pasi ministrja e Brendshme, Nancy Faeser, njoftoi vendimin e Berlinit për t’u përballur me atë që ajo e quajti “migrim të parregullt” duke vendosur kontrolle përgjatë kufirit 2300 milje (3700 km) të Gjermanisë pas një vale të fundit të sulmeve të dyshuara islamike.

Tusk bëri thirrje për “konsultime urgjente” me fqinjët e tjerë të Gjermanisë.

Rregulloret e reja do të fillojnë të hënën e ardhshme dhe do të jenë në fuqi për gjashtë muajt e parë.

Vendimi vjen në mes të një debati të ashpër politik në Gjermani mbi migracionin pas sulmeve të fundit fatale, në të cilat të dyshuarit ishin azilkërkues, pretendimet e të cilëve ishin refuzuar.

Ministri i Brendshëm i Austrisë, Gerhard Karner, shprehu gjithashtu kundërshtimin e tij, duke thënë se Vjena nuk do të pranonte asnjë emigrant të kthyer në kufirin me Gjermaninë. “Nuk ka vend për manovrim mbi këtë”, tha ai.

Tusk tha në komentet televizive të martën se nëse Gjermania refuzon emigrantët në kufirin e saj me Poloninë, Varshava do të detyrohet të përballet me ta. “Veprime të tilla janë të papranueshme nga pikëpamja polake,” tha ai në një takim me ambasadorët.

Polonia ka trajtuar një krizë emigrantësh në kufirin e saj lindor që nga viti 2021, që besohet gjerësisht se është koreografi e Bjellorusisë dhe Rusisë dhe akuzon Berlinin se nuk i jep mbështetjen e duhur. Tusk tha se Polonia kishte nevojë për “mbështetje të plotë nga Gjermania dhe e gjithë BE-ja kur bëhet fjalë për ndihmën në organizimin, financimin, armatimin e kufirit lindor, gjithashtu në kontekstin e migrimit të paligjshëm”.

Njoftimi i kontrollit kufitar u bë përpara një raundi të dytë bisedimesh në një samit urgjent mbi politikën e migracionit të Gjermanisë midis qeverisë së koalicionit, partive opozitare dhe shteteve federale, por të martën në mbrëmje, konservatorët e opozitës gjermane njoftuan se po largoheshin, duke deklaruar se Qeveria e kancelarit Olaf Scholz nuk arriti të zbatonte atë që tha se ishte një premtim për të “kryer sistematikisht deportime” në kufirin e Gjermanisë.

