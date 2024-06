Platforma X me një ndryshim të madh

Platforma sociale X tashmë ka prezantuar funksionin e pëlqimeve private, duke cituar burime nga kompania.

Kjo do të thotë që pëlqimet tuaja nuk do të shihen dhe do të jenë cilësimet e paracaktuara (kjo vlen tashmë për përdoruesit Premium).

Disa javë më parë, një nga drejtorët, Haofei Wang, tha se ndryshimi kishte për qëllim mbrojtjen e imazhit publik të përdoruesve “pasi shumë janë të dekurajuar nga pëlqimi i gjërave ‘të diskutueshme’”.

Seksioni i pëlqimeve do të zhduket dhe ndërsa përdoruesit do të jenë ende në gjendje të shohin se kush i ka pëlqyer postimet e tyre, ata nuk do të dinë se kush i ka pëlqyer të gjithë të tjerët.

“Së shpejti do të mund të pëlqeni pa u shqetësuar se kush mund ta shohë atë”, njoftoi X. /Telegrafi/

