Përdoruesit e Facebook Messenger do ta pëlqejnë funksionin e ri, dhe ja pse

Meta ka lëshuar në heshtje Komunitete për Facebook Messenger, pasi ka prezantuar të njëjtën veçori në WhatsApp në vitin 2022.

Me veçorinë e re, përdoruesit mund të lidhen me të tjerët drejtpërdrejt në Messenger – funksioni i ri i Komuniteteve nuk është i lidhur me Grupet e Facebook.

Komunitetet ju mundësojnë të krijoni hapësira të dedikuara për komunikim në kohë reale në Messenger, në mënyrë të pavarur dhe jo të lidhur me asnjë grup në Facebook.

Të gjithë anëtarët e seksionit “Komuniteti” mund të shohin të gjithë përmbajtjen në bisedë.

Çdo funksion i Komunitetit ka një hapësirë të caktuar në Home, ku administratorët mund të ndajnë lajme dhe njoftime dhe deri në 5000 njerëz mund t’i bashkohen komunitetit përmes ftesave.

Komunitetet në Messenger po vijnë për përdoruesit në mbarë botën.

MARKETING