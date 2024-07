Pas tetë ditësh, Macron pranon dorëheqjen e kryeministrit francez, por me një “kusht”

Kryeministri francez Gabriel Attal dha dorëheqjen të martën, por do të mbetet në post për të kryesuar një qeveri të përkohshme. Attal ofroi të jepte dorëheqjen javën e kaluar pasi aleanca centriste e Ansamblit të Presidentit Emmanuel Macron u mund në raundin e dytë të zgjedhjeve të parakohshme parlamentare në Francë, por presidenti refuzoi, duke i kërkuar atij të qëndronte për një kohë të shkurtër për të ruajtur stabilitetin.

Tetë ditë më vonë, Macron ka pranuar dorëheqjen e Attalit gjatë një takimi në Elysee në Paris, por edhe një herë i ka kërkuar që të qëndrojë në post deri në formimin e një qeverie të re.

“Në mënyrë që kjo periudhë të përfundojë sa më shpejt që të jetë e mundur, u takon forcave republikane që të punojnë së bashku për të ndërtuar unitet rreth projekteve dhe veprimeve në shërbim të popullit francez”, tha Elysee në një deklaratë.

Sipas kushtetutës franceze, presidenti emëron një kryeministër të ri, por kushtetuta nuk detajon se si dhe as kornizën kohore brenda së cilës ata duhet ta bëjnë këtë.

Derisa të emërohet një qeveri e re, një qeveri e përkohshme ulet në vend, e aftë për t’iu përgjigjur emergjencave, por jo e autorizuar për të miratuar ndonjë reformë legjislative.

Më vete, ligjvënësit francezë do të takohen të enjten për të zgjedhur presidentin e Asamblesë Kombëtare, në dy vota që kërkojnë një shumicë të trupit prej 577 vendesh. Nëse dy votat e para nuk zgjedhin dikë, kandidati me mbështetjen më të madhe në parlament do të zgjidhet në një votim të tretë.

Pas dorëheqjes së tyre, Attal dhe kolegët e tij ministra që janë ligjvënës do të lejohen të votojnë në zgjedhjen e presidentit të Asamblesë Kombëtare, duke siguruar potencialisht fletëvotimet kryesore në trupin e ndarë.

Presidenti i asamblesë mban një pozicion të krahasueshëm me kryetarin e Dhomës së Përfaqësuesve, duke organizuar axhendën legjislative dhe duke drejtuar emërimin e posteve kyçe të komisionit.

