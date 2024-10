Pandov: Një i burgosur shtetit i kushton 10 mijë euro në vit

Një i burgosur i kushton shtetit rreth 2.100 denarë në ditë ose mbi 10.000 euro në vit, varësisht nga burgu. Aktualisht në vend janë 2400 të burgosur dhe po kaq presin të hyjnë në burgjet, deklaroi drejtori i Drejtorisë për ekzekutimin e sanksioneve, Aleksandar Pandov.

Ulja e numrit të të burgosurve, theksoi Pandov, mund të bëhet në tri mënyra – përmes lirimit me kusht, mbikëqyrjes elektronike dhe risocializimit më të mirë të të dënuarve, sepse 60 për qind janë të kthyer.

“Fatkeqësisht, Maqedonia deri më tani është dashur të ketë një burg krejtësisht të ri në Idrizovë, por përveç fazës së parë, asgjë nuk është bërë. Fatkeqësisht, paratë që janë siguruar tani janë nën moratorium. Javën e ardhshme duhet të ketë kontroll dhe shpresoj që vitin e ardhshëm të shkrihen ato mjete”, tha Pandov.

Rreth 400 persona aktualisht kanë A-trajtim dhe ata, sipas Pandovit, tashmë janë duke shfrytëzuar ditët e lira dhe angazhimin në punë. Pandov, ndër të tjera, theksoi se do të kemi një repart krejtësisht të ri paraburgimi për 400 persona në Idrizovë. Në vend aktualisht rreth 50 persona vuajnë dënimin me burg të përjetshëm.

