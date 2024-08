Palestina: Xhamia Al-Aksa vija jonë e kuqe

Presidenca palestineze dënoi thirrjen e ministrit të Sigurisë Kombëtare të ekstremit të djathtë të Izraelit, Itamar Ben-Gvir, për të ndërtuar një sinagogë në Xhaminë Al-Aksa në Kudsin Lindor të pushtuar dhe theksoi se kjo thirrje është shumë e rrezikshme, transmeton Anadolu.

Sipas agjencisë zyrtare palestineze të lajmeve WAFA, zëdhënësi i Presidencës palestineze, Nabil Abu Rudeineh, në një deklaratë me shkrim ka theksuar: “Populli palestinez nuk do të pranojë në asnjë mënyrë dëmtimin e Xhamisë së Shenjtë Al-Aksa. Sepse Xhamia al-Aksa është një vijë e kuqe dhe nuk do të lejohet kurrë të dëmtohet”.

Duke deklaruar se Xhamia al-Aksa u përket vetëm muslimanëve, Abu Rudeineh dënoi thirrjen e ministrit Ben-Gvir dhe theksoi se kjo është “një thirrje shumë e rrezikshme që është një përpjekje për tërheqje në një luftë fetare që do të djegë të gjithë rajonin”.

Abu Rudeineh i kërkoi komunitetit ndërkombëtar, veçanërisht SHBA-së, të ndalojë Izraelin, i cili synon të ndryshojë strukturën historike dhe fetare në Xhaminë Al-Aksa, dhe vuri në dukje se mbështetja politike, ushtarake dhe financiare e SHBA-së inkurajon hebrenjtë fanatikë të sulmojnë popullin palestinez, duke përfshirë tokat dhe vendet e tyre të shenjta.

Pasi tërhoqi vëmendjen për “luftën gjenocidale” të Izraelit në Rripin e Gazës, Abu Rudeineh tha se edhe SHBA është përgjegjëse për këtë.

Paralajmërimi i Hamasit ndaj Izraelit për Xhaminë al-Aksa

Edhe Hamasi gjithashtu theksoi se thirrja e ministrit izraelit Ben-Gvir për të ndërtuar një sinagogë në Xhaminë al-Aksa është shumë e rrezikshme dhe i bëri thirrje botës arabe dhe islame që të mbrojnë Xhaminë al-Aksa.

Në deklaratën me shkrim të bërë nga lëvizja, theksohet se “lufta gjenocidale” që Izraeli kryen në Rripin e Gazës dhe sulmet në Bregun Perëndimor, si dhe projektet që po përpiqet të zbatojë në Kuds dhe Xhaminë al-Aksa nënkuptojnë “ti hedhësh benzinë ​​zjarrit”, ndërsa më tej tërhiqet vëmendja se populli palestinez do të vazhdojë rezistencën e tij për të mbrojtur vendet e shenjta të tij.

Në deklaratë ndër të tjera palestinezëve në Bregun Perëndimor dhe atyre brenda Izraelit u bëhet thirrje që të “ndërmarrin veprime”, ndërsa u theksua rëndësia që Organizata e Bashkëpunimit Islamik (OBI) të përmbushë përgjegjësinë e saj në lidhje me Xhaminë al-Aksa.

