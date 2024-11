Padi për dy persona për mashtrim dhe keqpërdorim të programeve televizive

Policia ka ngritur kallëzim penale kundër N.T.(49) nga Shkupi pasi dyshohet se ka kryer veprën penale “keqpërdorim të autorizimit dhe pozitës zyrtare”, “falsifikim të dokumenteve” dhe “keqpërdorim të të dhënave personaleve”, dhe kundër një kompanie me veprim në fushën e komunikimit satelitor dhe emetimin e programeve televizive nga Shkupi për shkak të ekzistimit të dyshimit se ka kryer veprën penale “keqpërdorim të të dhënave personale” dhe “falsifikim të dokumenteve”, kundër K.A.(37) nga Shkupi për shkak të ekzistimit të dyshimit se ka kryer veprën penale “shfrytëzim të dokumenteve me përmbajtje të pavërtetë” dhe kundër kompanisë nga Shkupit për shkak të ekzistimit të dyshimit se ka kryer veprën penale “shfrytëzim të dokumenteve me përmbajtje të pavërtetë”. /SHENJA/

MARKETING