Orban: Trump mund ta ndalë luf’tën në Ukrainë

Nëse ka dikush në botë që mund të arrijë një armëpushim në Ukrainë, ai është Donald Trump, tha kryeministri hungarez Viktor Orbán.

Kreu i qeverisë hungareze shprehu shpresën për fitoren e kandidatit të Partisë Republikane në zgjedhjet e 5 nëntorit.

Siç tha Orban, ai po llogarit në kthimin e ish-presidentit amerikan në Shtëpinë e Bardhë, në mënyrë që të ulet me të në tryezën e bisedimeve dhe të gjejë mënyra për të zgjidhur konfliktin në Ukrainë.

“Unë do të ulem në tryezën e bisedimeve me Trump, dhe më pas evropianët dhe amerikanët mund të bëjnë një marrëveshje të mirë dhe ne do të kemi një president që mbron paqen, jo luftën, dhe më pas mund të ndryshojmë politikën në Bruksel. Ne e dimë se gjatë kohës që ishte presidenti amerikan, ai kurrë nuk filloi ndonjë luftë askund, dhe aty ku ndodhën, ai i ndaloi ato sa më shpejt të ishte e mundur”, tha Orbán.

Zgjedhjet presidenciale në SHBA do të mbahen më 5 nëntor. Partia Demokratike do të përfaqësohet nga zëvendëspresidentja e SHBA-së Kamala Harris dhe Partia Republikane nga ish-presidenti Donald Trump.

