Oracle dhe Microsoft në bisedime për të blerë TikTok?

“Kam folur me shumë njerëz për TikTok dhe ka interes të madh për të”, tha Trump gjatë një fluturimi për në Florida të shtunën.

Por, Oracle nuk ishte në mesin e atyre me të cilët ka folur.

“Jo, jo me Oracle. Shumë njerëz po flasin me mua për blerjen e tij dhe unë do ta marr atë vendim ndoshta gjatë 30 ditëve të ardhshme. Kongresi ka dhënë 90 ditë. Nëse mund të shpëtojmë TikTok, mendoj se do të ishte një gjë e mirë”, shtoi Trump.

Të tjerë që thuhet se kanë konsideruar blerjen e TikTok përfshijnë Elon Musk, miliarderi i pasurive të paluajtshme Frank McCourt dhe pritësi Kevin O’Leary nga Shark Tank.

Trump tha së fundmi se do të donte që Larry Ellison, i cili bashkëthemeloi Oracle, ta blinte platformën.

Ndryshe, përfshirja e raportuar e Microsoft nuk është e qartë përtej faktit se ai është “i angazhuar në bisedime”. /Telegrafi/