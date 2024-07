Obama raportohet se ‘ia ka kthyer shpinën’ Bidenit

Barack Obama u ka thënë miqve se Joe Biden duhet të konsiderojë seriozisht qëndrueshmërinë e kandidaturës për presidencialet amerikane.

Obama pretendohet se deklaroi që rruga e 81-vjeçarit drejt fitores është zvogëluar shumë, thanë për Washington Post shumë njerëz të informuar pranë ish-presidentit amerikan.

Në bisedat telefonike me demokratët e shqetësuar, Obama thuhet se ka thënë se është i shqetësuar pasi sondazhet po thonë se do të humb Biden dhe se donatorët po e braktisin presidentin.

Obama kundërshtoi idenë se vetëm ai mund të ndikojë tek presidenti aktual amerikan ndërsa tha se shqetësimi i tij është të mbrojë trashëgiminë e ish-zëvendëspresidentit të tij.

Ai u ka thënë aleatëve se ka një rol këshillues dhe dëgjues tek Bideni, raporton skynews.Disa nga ndihmësit e presidentit kanë fajësuar Obamën për braktisjen e partisë pas kandidaturës së Bidenit.

Ndryshe, zgjedhjet presidenciale amerikane do të zhvillohen më 5 nëntor gjersa Biden do të përballet me republikanin Donald Trump.

