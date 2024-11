Numri i të vdekurve nga përmbytjet shkatërruese rritet në 211

Të paktën 211 persona janë raportuar të vdekur pas stuhive dhe përmbytjeve të së martës, shumica prej tyre në rajonin e Valencias, tha dje në mbrëmje kryeministri spanjoll, Pedro Sanchez pas një takimi për reagimin ndaj katastrofës.

Ministri i Brendshëm spanjoll, Fernando Grande-Marlaska tha më herët se ai pret që numri të vazhdojë të rritet ndërsa ekipet e shpëtimit vazhdojnë të kryejnë kërkime në zonat më të goditura.

Ekziston frika se shumë njerëz të tjerë do të gjenden të vdekur në makinat e rrëmbyera nga shirat që përmbytën qytetet dhe shkaktuan daljen e lumenjve nga shtrati në fillim të kësaj jave.

Punonjësit e parë vullnetarë u larguan nga Valencia dje në mëngjes me autobusë dhe do të kthehen pasdite, pas së cilës grupet e tjera do të dërgohen në zonat e përmbytura.

Qeveria rajonale e Valencias ngriti një qendër koordinimi vullnetarësh të premten për të mbikëqyrur përpjekjet.

Zyrtarët, megjithatë, u bënë thirrje vullnetarëve të mos ngasin automjetet në zonat e prekura, në mënyrë që të shmangin bllokimin e rrugëve për punonjësit e shpëtimit.

Kufizimet e rrepta për drejtimin e automjeteve në të gjithë rajonin – për të mbajtur rrugët të pastra për automjetet e urgjencës – mbeten në fuqi deri sot.

“Ndërkohë, 5 000 ushtarë të tjerë po vendosen në zonat e prekura këtë fundjavë për të përforcuar 2 000 trupat tashmë të angazhuara në terren”, sipas transmetuesit RTVE.

Sanchez tha se 10 000 policë dhe ushtarë shtesë do të ndihmonin në përshpejtimin e rimëkëmbjes dhe pastrimit të zonës së fatkeqësisë.

Shumë fshatra janë të mbuluara me baltë, me makina, mobilje dhe sende të tjera shtëpiake të grumbulluara njëra mbi tjetrën nëpër rrugë.

Sipas autoriteteve, furnizimi me energji në pjesën më të madhe të vendit tani është rikthyer.

