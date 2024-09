Norris siguron “pole position” në Singapor, rikthehet Verstappen, dobët Ferrari

Lando Noris me Meklaren siguroi sot pasdite “pol posizhën” në pistën qytetase të Marina Bay, të vlefshme për garën e Cmimit të Madh të Singaporit në Formula 1. Piloti britanik regjistroi kohën 1 minutë 29 sekonda e 525 të mijtat, duke qenë më i shpejti në pistë. Rikthehet protagonist piloti holandez i Red Bullit Maks Verstappen, teksa i treti u klasifikua piloti i Mercedesit, Luis Hamilton. Në vendin e katërt u klasifikua Xhorxh Rasell me Mercedes, i cili la pas Oskar Piastri me Meklaren. Dobët u paraqitën dy pilotët e Ferrarit Sharls Leklerk dhe Karlos Sainz, të cilët u renditën në pozitat 9 dhe 10. Gara për Çmimin e Madh të Singaporit do të zhvillohet të dielën me fillim në orën 14:00.

