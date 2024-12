“Një zgjidhje për luftën do të ketë muajt e ardhshëm”, beson i dërguari i Trump për paqen në Ukrainë

I dërguari i ardhshëm i administratës së Donald Trump për paqen në Ukrainë, Keith Kellogg, ka thënë se një zgjidhje për luftën Rusi-Ukrainë mund të jetë e pashmangshme pas inaugurimit të presidentit amerikan në janar, përpara negociatave të mundshme të paqes.

“Unë me të vërtetë besoj se kjo do të zgjidhet në muajt e ardhshëm”, citohet të ketë thënë Kellogg në një intervistë për Fox Business, shkruajnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi.

“I vetmi person që mund ta bëjë këtë është presidenti Donald Trump dhe ai do ta bëjë. Ata janë lodhur duke vrarë njëri-tjetrin atje. Është koha”, shtoi Kellogg.

Kellogg, një ish-këshilltar për sigurinë kombëtare i zëvendës-presidentit Mike Pence, u emërua në këtë post në nëntor pas fitores së Trump në zgjedhjet presidenciale në SHBA.

Kellogg, 80 vjeç, ishte bashkë-autor i një plani paqeje që do të ngrinte vijën e frontit në Ukrainë, do të largonte pranimin e NATO-s nga tavolina për një periudhë të gjatë dhe do të hiqte pjesërisht sanksionet e vendosura ndaj Rusisë.

Sipas propozimeve të tij, SHBA do të vazhdojë të dërgojë ndihmë ushtarake në Ukrainë dhe të ofrojë garanci sigurie për Kievin për të parandaluar agresionin e mëtejshëm rus.

Plani nuk parashikon një reduktim të përmasave të ushtrisë ukrainase ose njohjen e territoreve të pushtuara si ruse.

Propozimi i tij do të parashikonte që SHBA të ndërpresë ndihmën ushtarake për Ukrainën nëse vendi nuk pranon të mbajë negociata paqeje me Rusinë.

Kur u pyet nga Fox News nëse Kellogg po planifikon të vizitojë Moskën ose Kievin, Kellogg u përgjigj se administrata e ardhshme po “përgatiste disa plane për të dalë dhe vetëm për të dëgjuar”.

Megjithatë, Kellogg nuk dha ndonjë specifikë për një vizitë të mundshme në asnjërin vend.

Trump, i cili do të inaugurohet më 20 janar, ka sugjeruar vazhdimisht se do t’i jepte fund luftës brenda 24 orëve, por deri më tani është përmbajtur të detajojë specifikat e planit të tij.

Në shtator, Trump tha se do të negocionte një marrëveshje “që është e mirë për të dyja palët”.

MARKETING