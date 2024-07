Një e mitur ka therur me thikë një polic në Kumanovë

Një polic është therur me thikë gjatë intervenimit për të ndaluar një rrahje masive që qendër të Kumanovës.

Gjashtë persona janë arrestuar dhe dërguar në stacionin policor të Kumanovës, për shkak të rrahjes masive, respektivisht për shkak “të prishjes së qetësisë dhe rendit publik”.

“Mbrëmë rreth orës 21.00, policët e Sektorit për Punë të Brendshme (SPB) Kumanovë, i kanë arrestuar А.B.(30), RI.(41), D.М.(23), F.А.(30), I.B.(38) dhe Xh.S.(40), të gjithë nga Kumanova. Paraprakisht, ata e kanë prishur qetësinë dhe rendin publik, pas një përleshje fizike. Në përleshje është përfshirë edhe një e mitur, e cila me këtë rast ka përdorur mjet të fortë, me anë të së cilit e ka lënduar edhe policin gjatë ndërhyrjes. Të gjithë personat e përfshirë në rrahje, janë mbajtur në stacion, kurse pas dokumentimit dhe zbardhjes së plotë të rastit, do të ndërmerren masat e nevojshme ligjore”, thuhet në njoftimin e Policisë së Kumanovës.

