Nikollovski: Korridori 10 është një korridor që nuk mund të anashkalohet

Korridori 10 është një korridor që nuk mund të anashkalohet edhe pse shumë duan që të anashkalohet. Për ndërtimin e një hekurudhe të shpejtë kam folur që nga dita e parë, sepse dua të shmang anashkalimin e Maqedonisë dhe nëse e ndërtojmë mund të kemi përfitime të mëdha ekonomike prej saj, tha zëvendëskryeministri dhe ministri i Transportit Aleksandar Nikolloski.

Ai theksoi se aktualisht po punohet në disa projekte që do të përshpejtojnë qarkullimin e mallrave dhe udhëtarëve në pikat kufitare.

“Për sa i përket qarkullimit të kufijve, jemi duke punuar në dy projekte, njëri është “new single window” – që do të thotë se për të gjithë ata që merren me transportin e mallrave do të ketë vetëm një kontroll dokumenti. Ata që e bëjnë këtë e dinë shumë mirë se për çfarë po flas tani sepse tani shkoni në dhjetëra sportele në pikat kufitare dhe në këtë mënyrë transporti me kamion do të përshpejtohet dhe përveç kësaj futet një korsi e gjelbër. Sa i përket transportit të udhëtarëve, tashmë kemi një “one stop shop” me Serbinë, ku dokumentet kontrollohen në një vend”.

“Është paralajmëruar më parë, por nuk ka funksionuar, të njëjtën gjë kemi rënë dakord me Kosovën sepse edhe Kosova është pjesë e korridorit 10, ndërsa me Greqinë po punojmë për përshpejtimin e pikës kufitare Bogorodicë dhe për një kohë shumë të shkurtër do të punojmë në rikonstruimin e vendkalimeve kufitare Dojran dhe Mexhitlia me qëllim që këto tri pika kufitare të jenë funksionale”.

“Dhe një gjë tjetër e rëndësishme për Korridorin 10-D është se jemi duke punuar në autostradën e shpejtë Gradsko-Prilep, e cila tashmë është drejt përfundimit, kemi filluar ndërtimin e autostradës Prilep – Manastir, që do të thotë se do të hapet edhe ajo pjesë e lidhjes jugore”, tha zëvendëskryeministri Nikolloski.

