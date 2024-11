Nga ambasadorët te drejtuesit e 15 agjencive, kush janë të zgjedhurit e Trump/ Ja cilët do të mbajnë pozicionet kyçe

Presidenti i zgjedhur Donald Trump ka formësuar kabinetin e tij dhe pozitat e stafit të lartë po plotësohen për mandatin e tij të dytë në Shtëpinë e Bardhë përpara se të marrë detyrën në janar.

Trump ka emëruar drejtues për 15 agjenci qeveritare që përbëjnë një kabinet presidencial, plus pozicione të larta të administratës që kërkojnë konfirmimin e Senatit, së bashku me emërimin e stafit të lartë.

Ja një vështrim se kush është monimuar nga Trump për të shërbyer në administratën e tij të dytë.

Kabineti

Sekretarja e Bujqësisë: Brooke Rollins

Brooke Rollins ishte pjesë e Këshillit të Këshilltarëve Ekonomikë të Trump në 2016. Rollins nisi një fushatë prej 10 milionë dollarësh kundër agjendës ekonomike të Presidentit Biden dhe foli në favor të ofertës së dytë të Trump për Shtëpinë e Bardhë. Zgjedhja tërhoqi disa befasi – thuhet se Trump kishte marrë në konsideratë ish-senatoren Kelly Loeffler (R-Ga.) për rolin përpara se të shpallte zyrtarisht Rollins.

Sekretari i Tregtisë: Howard Lutnick

Kryetari dhe CEO i Cantor Fitzgerald, Howard Lutnick aktualisht po shërben si bashkëkryetar i tranzicionit Trump. Ai veçanërisht ka përqafuar publikisht planet tarifore të Trump, të cilat do të jenë një pjesë kryesore e punës që udhëheq Tregtinë. Lutnick, një mik i vjetër i Trump, ishte gjithashtu në listën e ngushtë për të shërbyer si sekretar i Thesarit.

Sekretari i Mbrojtjes: Pete Hegseth

Një oficer i Gardës Kombëtare të Ushtrisë, i cili bëri turne në Afganistan dhe Irak, duke fituar dy yje bronzi, Pete Hegseth është aktualisht një mikpritës i “Fox & Friends Weekend”. Trump është zotuar të shkarkojë gjeneralët e përfshirë në tërheqjen e Afganistanit në vitin 2021 dhe të eliminojë nismat e “zgjuara” që fokusohen në diversitetin dhe barazinë në ushtri. Zgjedhja e Hegseth erdhi si befasi edhe për disa aleatë të Trump, pasi komentatori i Fox nuk ishte ndër emrat e konsideruar në garë për këtë detyrë.

Sekretarja e Arsimit: Linda McMahon

Linda McMahon, e cila drejtoi Administratën e Biznesit të Vogël gjatë mandatit të parë të Trump, aktualisht po shërben si bashkëkryetare e tranzicionit të presidentit të zgjedhur. Trump tha se pret që ajo të zgjerojë zgjedhjen e shkollës në çdo shtet dhe të fuqizojë prindërit që të marrin vendime arsimore për fëmijët e tyre. McMahon bashkëthemeloi World Wrestling Entertainment (WWE) me bashkëshortin e saj, Vince McMahon.

Sekretari i Energjisë: Chris Wright

Chris Wright është CEO i Liberty Energy, një kompani shërbimesh fracking dhe fushash nafte, si dhe një donator i Trump. Përveç rolit të sekretarit të Energjisë, Trump tha se Wright do të shërbejë në një “Këshill të Energjisë Kombëtare” të sapoformuar që do të drejtohet nga Doug Burgum, i emëruari i tij për Sekretarin e Brendshëm. Departamenti i Energjisë mbikëqyr prodhimin dhe eksportet e naftës dhe gazit, si dhe programin e armëve bërthamore të vendit.

Sekretari i Shëndetit dhe Shërbimeve Njerëzore: Robert F. Kennedy Jr.

Demokrati i kthyer në i pavarur Robert F. Kennedy Jr. është një aktivist kundër vaksinave dhe avokat mjedisor nga familja e njohur e politikës demokratike. Ai pezulloi fushatën e tij presidenciale dhe premtoi mbështetjen e tij për Trump në gusht. Kennedy themeloi një nga grupet më të spikatura kundër vaksinave në vend dhe ka promovuar pretendimin se vaksinat e fëmijërisë shkaktojnë autizëm. Ai është zotuar të spastrojë departamente të tëra në Administratën e Ushqimit dhe Barnave për të çrrënjosur korrupsionin.

Sekretari i Sigurisë Kombëtare: Kristi Noem

Pasi ka shërbyer si guvernator i Dakotës së Jugut që nga viti 2019, Kristi Noem është një aleat besnik i Trump dhe do të ndihmonte në mbikëqyrjen e goditjes së tij të imigracionit në një mandat të dytë. Ajo ishte gjithashtu në konsideratë për kandidatin e Trumpit përpara se pjesët e hershme të librit të saj të zbulonin se ajo vrau qenin e gjuetisë 20 vjet më parë.

Sekretari i Strehimit dhe Zhvillimit Urban: Scott Turner

Përpara se të shërbente në administratën e parë të Trump si drejtor ekzekutiv i Këshillit të Mundësive dhe Rivitalizimit të Shtëpisë së Bardhë, Scott Turner ishte një futbollist, karriera e të cilit në NFL zgjati nëntë sezone dhe përfundoi në 2004. Ai është një ish-anëtar i Kongresit nga Teksasi.

Sekretari i Brendshëm: Doug Burgum

Guvernatori i Dakotës së Veriut Doug Burgum miratoi Trump pasi i dha fund ofertës së tij presidenciale në fillim të këtij viti dhe ka zhvilluar një marrëdhënie të fortë politike dhe personale me presidentin e zgjedhur; ai ishte në mesin e finalistëve për të shërbyer si kandidati i tij. Burgum ka lidhje me industrinë e naftës dhe gazit dhe pritet të luajë një rol qendror në shtytjen e Trump për të rritur shpimet e naftës dhe prodhimin e energjisë.

Sekretarja e Punës: Lori Chavez-DeRemer

Rep. Lori Chavez-DeRemer (R-Ore.), e cila humbi ofertën e saj për rizgjedhje nga një sfiduese demokrate në fillim të këtij muaji, kishte mbështetjen e sindikatës së Teamsters përpara se ajo të zgjidhej zyrtarisht nga Trump për të drejtuar Departamentin e Punës. Ajo ka shërbyer në qeverinë e qytetit në Happy Valley dhe ishte gruaja e parë republikane e zgjedhur në Kongres nga Oregon.

Sekretari i Shtetit: Marco Rubio

Senatori republikan nga Florida, Marco Rubio, shihet si një skifter i politikës së jashtme, i cili është i ashpër ndaj Kinës dhe Iranit. Zgjedhja e tij për të shërbyer si kryediplomati i Trump përfundon një kthesë drastike nga viti 2016, kur të dy ishin rivalë të ashpër në zgjedhjet presidenciale të GOP. Rubio ishte gjithashtu në konsideratë për kandidatin e Trumpit këtë vit, përpara se të zgjidhte Senatorin JD Vance (R-Ohio).

Sekretari i Transportit: Sean Duffy

Një ish-kongresmen nga Wisconsi dhe prezantues i Fox Business Network, Sean Duffy gjithashtu u shfaq në serinë e shfaqjeve reale të MTV “Real World” rreth fundit të shekullit. Ai u largua nga Dhoma e Përfaqësuesve në fund të vitit 2019 pasi mësoi se një nga fëmijët e tij kishte një sëmundje të zemrës dhe historikisht ka qenë mbështetës i presidentit të zgjedhur, duke mbrojtur urdhrin ekzekutiv të diskutueshëm të Trump të vitit 2017 që vendosi një ndalim 90-ditor për shtetasit nga shtatë vende kryesisht myslimane nga duke hyrë në Shtetet e Bashkuara.

Sekretari i Thesarit: Scott Bessent

Investitori miliarder Scott Bessent do të bëhet lideri kryesor i ekipit ekonomik të presidentit të zgjedhur, i cili do të ketë për detyrë të vendosë një regjim tarifor agresiv që synon të tronditë tregtinë globale duke mbajtur të qetë tregjet financiare në mes të përçarjes. Bessent, themelues dhe CEO i fondit mbrojtës Key Square Group, shërbeu si këshilltar ekonomik i fushatës së Trump, duke u shfaqur shpesh në shfaqjet e bisedave financiare për të argumentuar në favor të politikave ekonomike të presidentit të zgjedhur.

Sekretari i Çështjeve të Veteranëve: Doug Collins

Një ish-kongresmen i Xhorxhias, Doug Collins ishte një kapelan në Rezervën e Forcave Ajrore dhe ishte një nga mbrojtësit më të mëdhenj të Trump në Dhomën e Përfaqësuesve. Ai ka shërbyer si këshilltar ligjor për Trump, veçanërisht në lidhje me pretendimet e lëvizjes MAGA se zgjedhjet e vitit 2020 u vodhën në Xhorxhia për shkak të votave të hedhura në mënyrë të paligjshme. Collins ka shërbyer në Rezervën e Forcave Ajrore që nga viti 2002 dhe u vendos në Irak në 2008 si pjesë e Krahut Ajror të 94-të në Bazën Ajrore të Rezervës Dobbins në Marietta, Ga.

Prokurori i Përgjithshëm: Pam Bondi

Trump njoftoi se Pam Bondi do të zëvendësonte ish-deputetin Matt Gaetz (R-Fla.) si kandidatin e tij për prokuror të përgjithshëm pasi Gaetz u tërhoq nga shqyrtimi më herët po atë ditë. Bondi ishte gruaja e parë që u zgjodh për të shërbyer si prokurore e përgjithshme e Floridës, ku ajo ndoqi çështjet që përfshinin trafikun e drogës dhe përfundimisht punoi në Komisionin e Opioideve dhe Abuzimit me Drogën të Trump në mandatin e tij të parë.

Emërimet kryesore

Drejtor i inteligjencës kombëtare: Tulsi Gabbard

Përpara se të largohej nga Partia Demokratike në vitin 2022, Tulsi Gabbard shërbeu 4 mandate si kongresmene demokrate nga Hawaii dhe bëri një garë për nominimin presidencial demokrat në vitin 2020. Ajo është një veterane e Gardës Kombëtare që shërbeu dy turne në detyrë në Lindjen e Mesme dhe prej kohësh ka qenë kritik ndaj establishmentit demokrat, veçanërisht ndaj angazhimit të SHBA-së në luftërat në atë rajon. Ajo u bë zyrtarisht republikane në fillim të këtij viti dhe është në ekipin e tranzicionit të Trump.

Drejtori i CIA-s: John Ratcliffe

John Ratcliffe, i cili shërbeu si drejtor i inteligjencës kombëtare për rreth 8 muaj në fund të mandatit të parë të Trump, është zgjedhur të drejtojë CIA-n për të dytin. Ai ishte më parë një kongresmen nga Teksasi; Trump, në një deklaratë, e quajti atë “një luftëtar për të vërtetën dhe ndershmërinë me publikun amerikan”. Ratcliffe shërbeu gjithashtu si anëtar i ekipit të shkarkimit të Trump gjatë përpjekjes së parë të demokratëve për të larguar presidentin e atëhershëm nga detyra.

Drejtori i Zyrës së Menaxhimit dhe Buxhetit: Russell Vought

Russell Vought po shërbente si drejtor i Zyrës së Menaxhimit dhe Buxhetit në fund të mandatit të parë të Trump, pasi filloi si zëvendësdrejtor i zyrës. Ai shkroi kapitullin mbi zyrën ekzekutive të presidentit të Shteteve të Bashkuara – i cili kryesisht i referohet OMB-së – në Projektin 2025 të The Heritage Foundation, një “agjendë qeverisëse” e mbushur me prioritete konservatore dhe njohuri nga studiues dhe ekspertë të politikave.

Kirurg i përgjithshëm: Dr. Janette Nesheiwat

Një mjeke e certifikuar nga bordi i dyfishtë, Janette Nesheiwat shërben si drejtoreshë mjekësore në CityMD, një rrjet qendrash të kujdesit urgjent në Nju Jork dhe Nju Xhersi. Ajo është e listuar si një kontribues në faqen e internetit të Fox News. Uebfaqja e saj vëren se ajo ka udhëhequr misionet e ndihmës mjekësore në Haiti, Ukrainë dhe Afrikë.

Drejtori i CDC: Dr. Dave Weldon

Ish-deputeti i Floridës, Dave Weldon (R) u emërua për të shërbyer si drejtor i Qendrave për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve (CDC). Një mjek dhe veteran i ushtrisë, Weldon ishte një ligjvënës me shtatë mandate deri në vitin 2008. Ndërsa ishte në Kongres, Weldon shërbeu në disa komitete, duke përfshirë Ndarjet, Shëndetin dhe Shërbimet Njerëzore, Arsimin dhe Punën dhe Shkencën. Ai iu kthye ushtrimit të mjekësisë dhe punës si konsulent pasi nuk kërkoi rizgjedhje në vitin 2008.

Administrata Federale e Barnave: Marty Makary

Një kirurg i Johns Hopkins i cili ka përkrahur pikëpamje të kundërta për pandeminë COVID-19, Marty Makary u zgjodh për të udhëhequr Administratën Federale të Barnave. Ai është një onkolog kirurgjik në Universitetin Johns Hopkins dhe një autor. Ai do të drejtojë krahun shëndetësor të Trump nën drejtimin e Robert F. Kennedy Jr., i cili u emërua në krye të Departamentit të Shëndetësisë dhe Shërbimeve Njerëzore.

Drejtori i Agjencisë për Mbrojtjen e Mjedisit: Lee Zeldin

Përzgjedhja e Trump për të udhëhequr EPA-n është Lee Zeldin, një ish-kongresmen republikan i Nju Jorkut dhe kandidat për guvernator, i cili ishte një mbrojtës i hapur i presidentit të 45-të gjatë gjyqit të tij të parë të shkarkimit në vitin 2020. Trump përmendi sfondin ligjor të Zeldin, një shenjë se ai ka të ngjarë të mbështetet në EPA do të tërheqë rregulloret mjedisore.

Kryetari i FCC: Brendan Carr

Aktualisht një komisioner, Brendan Carr është emëruar për të udhëhequr Komisionin Federal të Komunikimeve (FCC) nën Trump. Ai u emërua për herë të parë në FCC në 2017 dhe u konfirmua unanimisht nga Senati. Në një nga deklaratat e tij të para që nga shpallja, Carr shkroi në mediat sociale se FCC do të hiqte qafe diversitetin, barazinë dhe promovimin e përfshirjes.

Shtëpia e Bardhë

Shefi i stafit: Susie Wiles

E respektuar si një operative politike, Susie Wiles i kaloi dy vitet e fundit duke bashkë-drejtuar fushatën e Trump. Ajo do të bëhet gruaja e parë që do të shërbejë si shefe e stafit të Shtëpisë së Bardhë. Wiles, i cili ishte ndër njerëzit që Trump falënderoi pas fitores së tij në 2024, ishte kryesisht një figurë e prapaskenave gjatë drejtimit të tij. Ajo ka punuar gjithashtu për Senatorin Rick Scott (R-Fla.) dhe guvernatorin e Floridës Ron DeSantis (R) dhe ka qenë zëvendësdrejtoreshë gjatë fushatës së ish-presidentit Reagan në vitin 1980.

Zëvendës shefi i shtabit për politikën: Stephen Miller

Një nga këshilltarët më të afërt të Trump gjatë mandatit të tij të parë, Stephen Miller ishte një arkitekt i politikave të tilla si ndalimi i udhëtimeve nga disa vende me shumicë myslimane dhe ndarja e familjeve. Ai pritet të udhëheqë përpjekjet për të zbatuar goditjen e Trumpit të imigracionit në një mandat të dytë.

Cari i kufirit: Tom Homan

Një ish-drejtor i Zbatimit të Emigracionit dhe Doganave, Tom Homan është emëruar “cari i kufirit” i Trump, i ngarkuar me goditjen e emigracionit dhe mbikëqyrjen e “Kufirit Jugor, Kufirit Verior, të gjithë Sigurisë Detare dhe Aviacionit”, sipas një deklarate nga presidenti i zgjedhur. Homan ka thënë se do të ndërmarrë bastisje në vendin e punës si një mënyrë për të trajtuar trafikimin e punës dhe seksit dhe do t’i japë përparësi “kërcënimeve të sigurisë publike dhe kërcënimeve të sigurisë kombëtare” për dëbim si car kufitar. Ai ishte një përkrahës i hershëm i politikës së “tolerancës zero” që ndau më shumë se 4000 fëmijë nga prindërit e tyre në administratën e parë të Trump.

Këshilltari i Sigurisë Kombëtare: Mike Waltz

Rep. Mike Waltz nga Florida, një veteran i ushtrisë i cili ishte Bereta e parë e Gjelbër e zgjedhur në Kongres, do të shërbejë si zyrtari më i lartë i sigurisë kombëtare të Trump, duke u larguar nga Dhoma pasi përfaqësoi shtetin Sunshine që nga viti 2019. Waltz i ka bërë thirrje Evropës të bëjë më shumë për të mbështetur Ukrainën dhe që SHBA të jenë më të rrepta me mbështetjen e saj, duke u përafruar me një objektiv kyç të politikës së jashtme të presidentit të zgjedhur. Ai ka qenë gjithashtu një kritik i vendosur i tërheqjes së administratës Biden në vitin 2021 nga Afganistani.

Drejtor i lartë për antiterrorizëm: Sebastian Gorka

Sebastian Gorka do t’i bashkohet ekipit të sigurisë kombëtare të Trump, me fokus në luftën kundër terrorizmit. Gorka është një amerikan britaniko-hungarez dhe Trump kur e prezantoi e shpalli atë si një “emigrant të ligjshëm”. Gorka shërbeu në administratën e parë të Trump duke këshilluar presidentin për çështjet kundër terrorizmit. Gorka ishte i afërt me aleatin e Trump, Steve Bannon, por u detyrua të largohej nga administrata e parë e Trump kur John Kelly u bë shefi i shtabit të Trump.

Këshilltari i Shtëpisë së Bardhë: Bill McGinley

Pasi kaloi më shumë se dy vjet si sekretar i kabinetit gjatë mandatit të parë të Trump, Bill McGinley do të kthehet në Shtëpinë e Bardhë si këshilltar i presidentit të zgjedhur. Ai ka shërbyer gjithashtu si këshilltar i përgjithshëm në Komitetin Kombëtar të Senatorit Republikan. Trump, në një deklaratë, e quajti McGinley-n “një avokat të zgjuar dhe këmbëngulës, i cili do të më ndihmojë të avancoj axhendën tonë Amerika e Parë.

Zëvendës këshilltari kryesor i sigurisë kombëtare: Alex Wong

Një aleat i vendosur i Trump, Alex Wong u zgjodh për të shërbyer si ndihmës i presidentit dhe si zëvendës këshilltar kryesor i sigurisë kombëtare, njoftoi ekipi i tranzicionit. Gjatë mandatit të parë të presidentit të zgjedhur, Wong shërbeu si zëvendës përfaqësues special për Korenë e Veriut. Më vonë ai shërbeu si zëvendës ndihmës sekretar për çështjet e Azisë Lindore dhe Paqësorit në Departamentin e Shtetit. Në njoftimin e tij, Trump vlerësoi Wong për ndihmën në ndërmjetësimin e samitit të tij me udhëheqësin e Koresë së Veriut Kim Jong Un gjatë administratës së tij të parë.

I dërguari për Lindjen e Mesme: Steven Witkoff

Steven Witkoff, një biznesmen nga Nju Jorku, do të shërbejë si i dërguar i posaçëm për Lindjen e Mesme, një rol që Trump tha në një deklaratë do ta përfshijë atë të jetë një “zë për paqen”. Ai është një mik i vjetër i presidentit të zgjedhur, njihet si një manjat i pasurive të patundshme dhe është kryetar dhe CEO i Witkoff.

Departamenti i Efikasitetit të Qeverisë: Elon Musk, Vivek Ramaswamy

Trump njoftoi se Elon Musk, një mbështetës miliarder, dhe Vivek Ramaswamy, një ish-rival kryesor i GOP, i cili miratoi Trump pasi hoqi dorë nga oferta e tij, do të udhëheqin një përpjekje për të ulur shpenzimet dhe rregulloret e qeverisë. Ata pritet të përfundojnë punën e tyre deri më 4 korrik 2026, vetëm pak muaj para zgjedhjeve afatmesme.

Sekretari i stafit të Shtëpisë së Bardhë: Will Scharf

Will Scharf përfaqësoi Trumpin si një nga avokatët e tij gjatë një seance dëgjimore për imunitetin presidencial përpara Gjykatës së Lartë dhe ishte i rregullt në TV duke mbrojtur Trump në mes të gjyqit të tij për paratë e heshtura në Manhattan. Sekretari i stafit është një pozicion i profilit më të ulët që ka një rëndësi të madhe brenda Shtëpisë së Bardhë, duke menaxhuar rrjedhën e letrave për presidentin dhe zakonisht duke qenë në afërsi të komandantit të përgjithshëm.

Ambasadorët

Ambasadorja e Kombeve të Bashkuara: Elise Stefanik

Kryetarja e konferencës së GOP të Dhomës së Përfaqësuesve, e cila sapo fitoi mandatin e saj të pestë duke përfaqësuar një distrikt në veri të Nju Jorkut, Elise Stefanik ka përvojë të kufizuar diplomatike, por ka qenë një kritike e hapur e Kombeve të Bashkuara dhe një aleate e vendosur e Izraelit.

Ambasadori në Izrael: Mike Huckabee

Presidenti i zgjedhur zgjodhi ish-guvernatorin e Arkansas, Mike Huckabee, për atë që do të jetë një rol i madh diplomatik mes tensioneve të rritura në Lindjen e Mesme. Huckabee, i cili udhëhoqi Bear State nga 1996-2007, nuk ka mbajtur kurrë një post diplomatik më parë, por ndonjëherë ka pasur peshë mbi luftën në Gaza. Ai i tha NewsNation se nuk shihte një arsye për të mbështetur një armëpushim Izrael-Hamas dhe se e vetmja mënyrë për t’i dhënë fund luftës do të ishte çrrënjosja e grupit terrorist.

Ambasadori në NATO: Matthew Whitaker

Whitaker, ish-prokurori i përgjithshëm në detyrë i Trump, do të përmbushte rolin në një kohë vendimtare mes luftës së Rusisë në Ukrainë. Trump e shpalli Whitaker-in si një zgjedhje që mund të “forcojë marrëdhëniet me aleatët tanë të NATO-s”, mes tensioneve mbi shpenzimet e mbrojtjes në të gjithë aleancën e sigurisë. Trump është zotuar t’i japë fund luftës në Ukrainë në momentin që ai të marrë detyrën, një premtim që ka ngjallur frikë në Evropë dhe në mesin e aleatëve të NATO-s se ai do të lëshojë territor në Ukrainë për të arritur një marrëveshje. Ai gjithashtu ka kërkuar prej kohësh më shumë shpenzime për mbrojtjen nga anëtarët jo-SHBA.

Ambasador në Kanada: Pete Hoekstra

Ish-deputeti republikan i Miçiganit, Pete Hoekstra, është zgjedhja e Trump për të shërbyer si ambasador në Kanada. “Jam shumë i kënaqur të njoftoj se ish-ambasadori dhe ish-kongresmeni, Pete Hoekstra, është emëruar si ambasadori im i Shteteve të Bashkuara në Kanada”, tha Trump në një deklaratë. “Pete është i respektuar në shtetin e madh të Miçiganit – një shtet që e fituam në mënyrë të konsiderueshme.” Hoekstra shërbeu si përfaqësues i Miçiganit nga viti 1993 deri në vitin 2011, duke kryesuar Komitetin e Inteligjencës së Dhomës së Përfaqësuesve gjatë katër viteve të tij të fundit në detyrë. Ai shërbeu si ambasador i Trump në Holandë duke filluar nga viti 2018. Në fillim të këtij viti, Komiteti Kombëtar Republikan e njohu zyrtarisht Hoekstra-n si udhëheqësin e GOP të Miçiganit.