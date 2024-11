Nga 15 nëntori, pajisje dimërore të detyrueshme për automjetet

Për automjetet me peshë deri në 3500 kg, pajisjet dimërore përfshijnë: gomat e dimrit në të katër rrotat me një thellësi minimale të hapit 4 mm; gomat verore në të katër rrotat me thellësi të hapit 4 mm, nëse automjeti ka zinxhirë dëbore.

Për automjetet me lëvizje me katër rrota (4×4): goma dimërore në të gjitha rrotat me një thellësi minimale 6 mm; goma verore me thellësi hapjeje 4 mm, me zinxhirë dëbore (në varësi të llojit të makinës).

Automjetet mbi 3500 kg duhet të kenë: goma dimërore në rrota lëvizëse me thellësi 6 mm; goma verore me thellësi 4 mm dhe zinxhirë bore, e në disa raste edhe lopatë si mjet dore.

Gomat që konsiderohen dimërore kanë shenja të tilla si “MS”, “M+S” ose një shenjë bore me një mal. Sipas ligjit, shoferët nuk janë të licencuar për të përdorur goma me kunj.

Nëse gjatë kësaj periudhe (nga 15 nëntori deri më 15 mars) nuk posedohen pajisje dimërore, zyrtarët policorë urdhërojnë ndalimin e automjetit, ndërsa dënimi për mospërputhje është 45 euro në denarë, ndërsa shoferi do të marrë edhe 25 negative. pikë.

