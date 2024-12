Nëse jeni përdorues i këtyre modeleve të telefonave, nga 1 janari 2025 nuk do mund ta përdorni më WhatsApp

Duke filluar nga 1 janari 2025, WhatsApp nuk do të mbështetet më në telefonat më të vjetër Android.

Ky ndryshim do të thotë që nëse jeni duke përdorur ende një pajisje të vjetër si telefonin tuaj kryesor, do t’ju duhet ta zëvendësoni me një model më të ri për të vazhduar përdorimin e WhatsApp.

Meta, kompania që qëndron pas aplikacionit, po ndërpret mbështetjen për këto pajisje të vjetra sepse atyre u mungojnë aftësitë harduerike për veçoritë dhe funksionalitetet në zhvillim të aplikacionit, shkruajnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi.

Disa nga modelet e njohura të telefonave që do të preken nga ky ndryshim janë: Samsung Galaxy S3, Samsung Galaxy Note 2, Samsung Galaxy S4 Mini, Motorola Moto G (1st Gen), Motorola Razr HD, Moto E 2014, HTC One X, HTC One X+, HTCDesire 500, HTCDesire 601, LG Optimus G, LG Nexus 4, LG G2 Mini, LG L90, Sony Xperia Z, Sony Xperia SP, Sony Xperia T dhe Sony Xperia V.

Ndryshe, kjo nuk është hera e parë që Meta njofton planet për t’i dhënë fund mbështetjes për pajisjet e vjetra.

Disa muaj më parë, kompania njoftoi se do të ndalonte mbështetjen e iPhone-ve që funksionojnë në iOS më të vjetër se versioni 15.1. /Telegrafi/

