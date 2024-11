Në Wall Street, euforia për shkak të Trump u qetësua

Në WALL Street dje, indekset e aksioneve mbetën thuajse të pandryshuar teksa u shua euforia për zgjedhjen e Donald Trump si president i SHBA-së, ndërkohë që të dhënat e inflacionit ishin në përputhje me pritjet.

Dow Jones fitoi 0,11 për qind, në 43,958 pikë, ndërsa S&P 500 u rrit 0,02 për qind, në 5,985 pikë. Indeksi Nasdaq u dobësua nga ana tjetër me 0.26 për qind, në 19230 pikë.

Investitorët ishin të fokusuar në të dhënat e inflacionit në SHBA në muajin tetor dje. Çmimet e konsumit janë forcuar me 0.2 për qind në bazë mujore, ndërsa janë rritur me 2.6 për qind me bazë vjetore. Norma bazë e inflacionit, e cila përjashton çmimet e energjisë dhe ushqimeve, u rrit me 0.3 për qind me bazë mujore.

Duke qenë se këto të dhëna janë në përputhje me pritjet e analistëve, ato nuk kanë ndikuar ndjeshëm në pritjet për normat e interesit të bankës qendrore amerikane.

Ata presin që Trump të ulë taksat dhe të zbatojë derregullimin

Tregu vlerëson se Fed do të ulë edhe normat e interesit në mbledhjen e dhjetorit, për herë të tretë këtë vit, me 0.25 pikë përqindjeje. Por tashmë është ndërtuar në çmimet e aksioneve, si dhe në pritshmëritë për presidencën e re të Donald Trump.

Falë pritshmërive që Trump do të ulë taksat dhe do të zbatojë derregullimin në disa sektorë, që nga e marta e kaluar, kur Trump fitoi zgjedhjet presidenciale, S&P 500 është rritur pothuajse 4 për qind dhe indeksi Nasdaq është rritur pothuajse 5 për qind.

Por tregtimi ka qenë i kujdesshëm ditët e fundit pasi proteksionizmi i Trump mund të ndezë konflikte tregtare dhe të nxisë inflacionin, gjë që mund t’i shtyjë udhëheqësit e Fed të ndalojnë ciklin e uljes së normës.

Me kujdes tregtuan dje edhe bursat evropiane. Indeksi FTSE i Londrës u forcua me 0,06 për qind, në 8,939 pikë, ndërsa DAX i Frankfurtit ra me 0,16 për qind, në 19,003 pikë dhe CAC i Parisit 0,14 për qind, në 7,216 pikë.

