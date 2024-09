Ndërsa Xhakarta fundoset, Nusantara ngrihet si kryeqyteti i ardhshëm indonezian

Në Javan e vjetër, Nusantara do të thotë “arkipelag”.

Është gjithashtu emri i përshtatshëm i kryeqytetit të ri të Indonezisë, një arkipelag me mbi 1700 ishuj në Azinë Juglindore – vendi më i populluar mysliman në botë.

16 gushti shënoi një rast të rëndësishëm për Indonezinë pasi vendi festoi për herë të parë Ditën e 79-të të Pavarësisë në kryeqytetin e ri, me festime të njëkohshme në Pallatin Merdeka në Xhakartë.

Presidenti Joko Widodo dhe presidenti i ri i zgjedhur Prabowo Subianto morën pjesë në ceremoninë në pallatin e ri presidencial në Nusantara, i ndërtuar në formën e figurës mitike me krahë shqiponje Garuda.

Festimet në Nusantara shënojnë jo vetëm pavarësinë e kombit, por edhe një moment kyç në përgjigjen e Indonezisë ndaj një krize urgjente me të cilën përballet Xhakarta – megapolisi prej afro 30 milionë banorësh po fundoset.

I quajtur megaqyteti që fundoset më shpejt në botë, Xhakarta është fundosur më shumë se 5 metra për shkak të rritjes së detit Java të shkaktuar nga kriza klimatike në rritje.

Ndikimi është më i dukshëm në Xhakartën e Veriut, e cila u fundos me një mesatare prej 1 deri në 15 cm në vit gjatë dekadës së fundit. Pothuajse gjysma e Xhakartës së Veriut është zhytur nën nivelin e detit.

Në vitin 2018, ekspertët paralajmëruan se deri në vitin 2050, deri në 95 për qind e Xhakartës Veriore do të fundosej nën nivelin e detit, me nxjerrjen e pakontrolluar të ujërave nëntokësore që do të komplikonte problemin.

Për ekonominë më të madhe të Azisë Juglindore me një popullsi prej rreth 275 milionë banorësh, zhvendosja e Indonezisë nga Xhakarta në Nusantara – rreth 1200 km (745 milje) larg njëra-tjetrës – sinjalizon një kapitull transformues, megjithëse disi të diskutueshëm, për të ardhmen e vendit.

Fitimet kapitale

Kryeqyteti i ri, që i kushton qeverisë rreth 32 miliardë dollarë, është ende në ndërtim e sipër në Kalimantan Lindor në ishullin Borneo dhe ka të ngjarë të përfundojë plotësisht deri në vitin 2045, që përkon me 100-vjetorin e pavarësisë së vendit nga sundimi japonez.

Xhakarta do të mbetet kryeqytet deri në nxjerrjen e një dekreti presidencial duke emëruar Nusantaran si kryeqytetin e saj të ri, gjë që pritet të ndodhë më vonë këtë vit. Në mars, parlamenti i Indonezisë caktoi një status të veçantë për Xhakartën, duke ruajtur pozicionin e saj si qendra ekonomike e vendit.

Kryeqyteti i ri është projekti kryesor i Presidentit Widodo, i njohur më mirë nga indonezianët dhe pjesa tjetër e botës si Jokowi.

Stimujt e Widodo për tërheqjen e investimeve në kryeqytetin e ri përfshijnë të drejtat e tokës që zgjasin deri në 190 vjet dhe një regjim bujar tatimor.

Kryeqyteti i ri që përfshin 180,000 hektarë do të presë zyrat qeveritare dhe njësitë e banimit për rreth 1.5 milionë nëpunës civilë dhe familjet e tyre që do të zhvendosen në kryeqytetin e ri.

Sipas një analize nga Oxford Economics, zhvendosja e administratës qeveritare do të nxisë sektorin e pasurive të paluajtshme të vendit, me punimet totale të ndërtimit që do të rriten mesatarisht me 8.5 përqind midis viteve 2024 dhe 2028.

Një trashëgimi apo gabim?

Megjithatë, ka pasur disa shqetësime për kryeqytetin e ri, veçanërisht ndikimin e mundshëm mjedisor në provincën e Kalimantan Lindor, e cila është shtëpia e njerëzve indigjenë të Indonezisë dhe është gjithashtu një habitat i kafshëve të egra ekzotike.

Carmelo Ferlito, një ekonomist dhe një anëtar i lartë në Institutin për Demokraci dhe Çështje Ekonomike (IDEAS) në Kuala Lumpur, e përshkruan ndryshimin e kapitalit si një “lëvizje të keqe”.

“Qytetet janë entitete organike që dalin në dritë në një proces spontan nga poshtë-lart. Për më tepër, qytetet janë një përzierje komplekse dhe evolucionare e kulturës, politikës dhe ekonomisë”, tha Ferlito për TRT World.

Një shembull ishte Malajzia, e cila e zhvendosi kryeqytetin e saj në një ‘qytet’ të ri Putrajaya në vitin 1999, por zhvendosja u konsiderua si një dështim. Zyra e kryeministrit tani funksionon nga Putrajaya, por qendra e biznesit dhe ndërtesa e parlamentit janë ende në Kuala Lumpur.

D. Nicky Febriani, një analist politik nga Qendra për Studime Strategjike dhe Ndërkombëtare e Indonezisë, megjithatë, beson se zhvendosja e kryeqytetit përfaqëson një trashëgimi strategjike për administratën e Jokowi.

Duke parë nga një lente biznesi, Febriani thotë se kryeqyteti i ri pritet të gjenerojë përfitime të rëndësishme ekonomike për njerëzit e tij.

Megjithatë, për bizneset e drejtuara private, kishte më shumë kuptim të qëndronin në Xhakartë.

Një agjenci e marrëdhënieve me publikun dhe shkrimit të përmbajtjes me bazë në Xhakartë tha se lëvizja në Nusantara nuk do të bënte shumë ndryshim në operacionet e saj.

Randy Mulyanto, themeluesi i RadVoice, tha se zhvendosja e operacioneve në Kalimantan Lindor do të ishte një sherr, veçanërisht me natyrën e biznesit të tij, i cili përfshinte klientë vendas dhe të huaj me seli në Xhakartë.

Banori i Xhakartës tha se “ka më shumë kuptim nëse drejtoj një biznes nga baza në Xhakartë”.

Ndërsa kryeqyteti i ri vazhdon të rritet në Borneo, qeveria ka zhvilluar plane për të siguruar që Xhakarta të mbetet qendra ekonomike e vendit.

Një masterplan i ri i zbuluar nga këshilli i qytetit parashikon zgjidhjen e çështjeve aktuale me të cilat përballet Xhakarta, si transporti, përmbytjet dhe degradimi i mjedisit.

Ka shpresa se në të ardhmen e afërt, kryeqytetet e vjetra dhe të reja do të ngrihen së bashku dhe do të qëndrojnë si simbole të së shkuarës, të tashmes dhe të së ardhmes së Indonezisë. /TRT World/

