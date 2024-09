Ndërsa Izraeli fillon vitin shkollor, fëmijët e Gazës përballen me vd’ekje dhe shkatërrim

Ndërsa nxënësit në Izrael filluan vitin e ri shkollor të pajisur me çanta shpine, libra dhe artikuj shkrimi të hënën, fëmijët në Gaza përballen me një realitet krejtësisht të ndryshëm, me shumë të vdekur ose shkollat ​​e tyre të rrënuara.

Këtë vit Izraeli u përgatit për të akomoduar mbi 2.5 milionë nxënës në mbarë vendin.

Kjo përfshin 535,000 kopshte, 514,000 nxënës të shkollave të larta, 335,000 nxënës të shkollave të mesme dhe 1,174,000 nxënës të shkollave fillore, sipas mediave izraelite. Për një vend prej 9 milionë banorësh, fuqia punëtore e arsimit është thelbësore, e përbërë nga 236,000 punonjës, 5,754 drejtorë dhe mbi 200,000 mësues.

Por nuk pati fjalime mirëseardhjeje, përqafime lotësh nga prindërit në portat e shkollës, uniforma të reja apo çanta librash për fëmijët palestinezë në Gaza, ku viti shkollor mbetet i pezulluar për shkak të ofensivës së vazhdueshme të Izraelit që filloi më 7 tetor 2023.

Më shumë se 10,000 nxënës në Gaza janë vrarë dhe 15,000 janë plagosur si rezultat i sulmeve izraelite, me 19,000 nxënës që janë zhvendosur, sipas Ministrisë palestineze të Arsimit.

Izraeli gjithashtu ka vrarë të paktën 400 mësues dhe ka dëmtuar 90 për qind të ndërtesave të shkollave në Gaza. Rreth 58,000 fëmijëve palestinezë u është mohuar klasa e parë, baza në rrugëtimin akademik.

Gati 41,000 palestinezë, kryesisht gra dhe fëmijë, janë vrarë në ato sulme dhe rreth 95,000 janë plagosur, një vlerësim i izoluar.

Bahaa dhe Batool, 17 vjeç, nxënës të shkollave të mesme në Gaza, si 89,000 maturantë të tjerë të shkollës së mesme në Palestinë, po përgatiteshin të jepnin provimin e pranimit në universitet, i njohur si Tawjihi.

Por fushata gjenocidale e Izraelit e pengoi Bahaan dhe rreth 39,000 studentë të tjerë në Gaza të merrnin provimin dhe të ndiqnin ëndrrat e tyre.

“Fatkeqësisht, pas luftës, u bë se si të gjesh ujë, të mbledhësh dru për të ndezur zjarr dhe të pjeksh bukë”, tha Bahaa për TRT World.

Që nga tetori, të paktën 625,000 fëmijë në Gaza kanë mbetur jashtë shkollës për shkak të luftës.

“Unë kisha shpresuar të studioja për stomatologji në Universitetin Al-Azhar. Tani jam në një kamp zhvendosjeje në Deir al Balah”, tha Batool Abualatta për TRT World.

Sulmet brutale në infrastrukturën arsimore të Gazës shkaktuan shkatërrim të menjëhershëm dhe grabitën të ardhmen e një brezi të tërë, duke i lënë ata me aftësi të kufizuara, trauma dhe pa akses në mësim.

Në fillim të majit, 85.8 për qind e shkollave në Gaza, përfshirë ato të drejtuara nga OKB-ja, ishin dëmtuar pjesërisht ose plotësisht për shkak të muajve të tëra sulmesh izraelite.

“Për njerëzit si ne që janë ende të strehuar në shkolla kur fillon viti i ri shkollor, ky do të jetë viti i dytë që ata kanë humbur”, tha Mona Mohammed Abu Aida, një nënë e një nxënësi të quajtur Hamoud.

“Ku mund të shkojmë? Ku mund të shkojnë njerëzit në këto shkolla?” /TRT World/

