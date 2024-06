NATO miratoi një plan afatgjatë për ndihmën për Ukrainën

Ministrat e mbrojtjes të NATO-s ranë dakord për një plan për të koordinuar ndihmën ushtarake dhe trajnimin për Ukrainën, si dhe për të zgjidhur çështjen e parandalimit dhe mbrojtjes së vendeve anëtare të Aleancës, tha Sekretari i Përgjithshëm i Aleancës, Jens Stoltenberg.

Ministrat e mbrojtjes të NATO-s përfunduan këtë të premte një takim dy-ditor, i cili u mbajt për përgatitjen e samitit të Aleancës në Uashington në korrik.

Stoltenberg vuri në dukje se NATO do të koordinojë trajnimin dhe ndihmën ushtarake për Ukrainën me komandën në Wiesbaden të Gjermanisë dhe se pothuajse 700 anëtarë të Aleancës dhe vende partnere do të marrin pjesë në punën e komandës.

“NATO do të lehtësojë gjithashtu transportin e pajisjeve dhe do të ofrojë mbështetje për zhvillimin afatgjatë të forcave të armatosura të Ukrainës”, theksoi Stoltenberg, duke deklaruar se në këtë mënyrë NATO nuk bëhet palë në konflikt, por se do të rrisë mbështetje për Ukrainën në mënyrë që të ruajë të drejtën e saj për vetëmbrojtje në faqen e internetit të Aleancës.

Ministrat e mbrojtjes të NATO-s ranë dakord gjithashtu për përgjigjet e mundshme ndaj veprimeve armiqësore të Rusisë kundër vendeve anëtare të Aleancës.

Këto përfshijnë rritjen e ndarjes së inteligjencës, përmirësimin e mbrojtjes së infrastrukturës kritike, duke përfshirë internetin, dhe kufizime të mëtejshme për operativët e inteligjencës ruse.

“Fushata ruse nuk do të na pengojë të mbështesim Ukrainën dhe ne do të vazhdojmë të mbrojmë territoret dhe popullsinë tonë nga çdo lloj veprimi armiqësor”, tha Stoltenberg.

Stoltenberg vuri në dukje se NATO tani ka 500,000 ushtarë në gatishmëri të lartë në të gjitha fushat, që është dukshëm më shumë se objektivi i vendosur në samitin e Aleancës në Madrid në 2022.

Stoltenberg vuri në dukje se aleatët e NATO-s në të gjithë Evropën dhe Kanada planifikojnë të blejnë mijëra sisteme të mbrojtjes ajrore dhe armë artilerie, si dhe, ndër të tjera, 850 avionë modernë – kryesisht F-35 të gjeneratës së pestë – gjatë pesë viteve të ardhshme.

“NATO po investon gjithashtu në inovacion, duke përfshirë më shumë se 1 miliard dollarë të investuar në Fondin e Inovacionit të NATO-s”, tha Stoltenberg.

Në takimin e sotëm të Grupit të Planifikimit Bërthamor, Stoltenberg shprehu shpresën se presidenti amerikan Joseph Biden dhe kolegët e tij do të bien dakord për ruajtjen e nivelit të mbështetjes ushtarake për Ukrainën prej rreth 40 milionë euro në vit në samitin e NATO-s nga 9 deri më 11 korrik në Uashington.

