MPB sërish thirrje qytetarëve: Mos hapni linqe dhe të dhëna të dyshimta

Ministria e Punëve të Brendshme ka reaguar sërish në lidhje me mashtrimet në internet që janë përhapur së fundmi. MPB iu bënë thirrje qytetarëve që të mos hapin linqe dhe të dhëna të dyshimta.

“Lidhur me rritjen e numrit të mashtrimeve që janë vërejtur këtë vit, të cilat përfshijnë sulme phishing dhe raste të përfaqësimit të rremë në emër të Postës së Maqedonisë së Veriut, si dhe institucioneve të tjera shtetërore dhe subjekteve juridike, Sektori për Krimin Kompjuterik në MPB njofton qytetarët se qëllimi kryesor i mashtrimeve të phishing është mbledhja e të dhënave personale të marrësit ose shtyrja e tyre të vizitojnë një faqe interneti të rreme përmes së cilës, duke lënë të dhënat e tyre personale, mund të shkaktohen keqpërdorime të mëtejshme të të njëjtave”.

“Ky lloj sulmi phishing vjen në formën e mesazheve SMS që informojnë qytetarët se gjoja kanë një dërgesë në emër të tyre, për të cilën duhet të paguajnë një shumë shumë të vogël për dorëzim. Në mesazhin SMS ka edhe një URL link, i cili të çon në një faqe interneti që është krijuar që të duket si një uebfaqe legjitime e Postës së Maqedonisë së Veriut, si dhe institucioneve të tjera shtetërore dhe subjekteve juridike. Nëpërmjet një formulari për futjen e të dhënave, qytetarët vendosin të dhënat e kartelës së tyre pagesore. Zakonisht pagesa e shumës origjinale kryhet menjëherë, dhe pas njëfarë kohe kryhet një transaksion më i madh”.

“Këto porosi elektronike janë një përpjekje klasike për mashtrim me qëllim mbledhjen e të dhënave personale për keqpërdorimin e tyre të mëtejshëm. Prandaj, apelojmë tek të gjithë qytetarët që të kenë kujdes, të mos i hapin këto mesazhe dhe të mos kontaktojnë dërguesin përmes linkut të dhënë ose të ndajnë të dhënat personale nëse kërkohet. Kohën e fundit, ky lloj mashtrimi ka marrë një formë tjetër ku qytetarët manipulohen për të investuar në platforma të rreme investimi dhe tregtimi në kriptomonedha”.

“Mashtrimi zakonisht fillon me gjetjen dhe regjistrimin e viktimës në një platformë të supozuar investimi dhe tregtimi të kriptomonedhave, vetëm për t’u kontaktuar (zakonisht me telefon) nga numrat e telefonit të huaj nga autorë të panjohur. Autorët paraqiten si këshilltarë investimi dhe financiarë dhe do të iniciojnë komunikim intensiv dhe të gjatë me viktimat, duke i nxitur ato të investojnë gjithnjë e më shumë mjete financiare. Gjatë komunikimit, autorët e panjohur përmendin gjatë gjithë kohës se viktima mund të tërheqë në çdo moment mjetet financiare të paguara, si dhe fitimet e realizuara. Por kur vjen momenti që të ndodhë, autorët shpikin pengesa të ndryshme dhe të harxhime shtesë për të arritur të njëjtën gjë”, thonë nga MPB.

MPB gjithashtu fton qytetarët që nëse qytetarët gjejnë platforma të caktuara investimi apo shërbime të çfarëdo lloji, duhet të kryejnë një kontroll online për legjitimitetin dhe origjinalitetin e tyre, pra nëse plotësojnë disa kritere për rregullimin ndërkombëtar për broker.

