Moti ekstrem në dhjetë vitet e fundit ka shkaktuar dëme prej dy trilion dollarësh në botë

Në 10 vitet e fundit, kushtet ekstreme të motit kanë shkaktuar humbje në vlerën e dy trilionë dollarëve në të gjithë botën, sipas një raporti nga Dhoma Ndërkombëtare e Tregtisë me seli në Paris.

Një analizë e 4000 ngjarjeve ekstreme të lidhura me klimën, nga përmbytjet e shpejta deri te thatësirat që shkatërrojnë fermat për vite me radhë, tregoi se dëmi ekonomik arriti në 451 miliardë dollarë vetëm në dy vitet e fundit, shkruan The Guardian.

Të dhënat e dekadës së kaluar definitivisht tregojnë se ndryshimet klimatike nuk janë një problem që na pret vetëm në të ardhmen, tha Sekretari i Përgjithshëm i Dhomës Ndërkombëtare të Tregtisë, John Denton.

Sipas tij, është e qartë se ekonomia globale po përjeton humbje të mëdha për shkak të kushteve ekstreme të motit.

Raporti zbuloi një prirje graduale në rritje në kostot e motit ekstrem midis 2014 dhe 2023, me një rritje të mprehtë në vitin 2017 kur sezoni i uraganeve goditi Amerikën e Veriut.

Shtetet e Bashkuara pësuan humbjet më të mëdha ekonomike në periudhën dhjetëvjeçare, në vlerën 935 miliardë dollarë, e ndjekur nga Kina me 268 miliardë dollarë dhe India me 112 miliardë dollarë.

Dhjetë vendet kryesore me humbjet më të mëdha përfshijnë Gjermaninë, Australinë, Francën dhe Brazilin.

