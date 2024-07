Memli Krasniqi: Kam propozuar që 26 janari të jetë data e zgjedhjeve të rregullta në Kosovë

Në takimin e thirrur nga Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, ku mes partive politike të Kosovës, temë diskutimi ishte data e zgjedhjeve të rregullta parlamentare, në këtë takim të thirrur nga presidentja, nuk ishte prezent kryeministri i Kosovës, Albin Kurti.

Kryetaru i Partisë Demokratike të Kosovës, Memli Krasniqi, para medieve, deklaroi se si propozim datë të zgjedhjeve parlamentare, PDK ka propozuar 26 janarin, si datën për zgjedhjet e rregullta.

Postimi i plotë i kryetarit të PDK-së, Memli Krasniqi:

“Sot, në takim me Presidenten e Kosovës, Vjosa Osmani dhe kryetarët e partive tjera parlamentare në Kosovë, kam propozuar 26 janarin e vitit 2025 si datën optimale kur duhet të mbahen zgjedhjet e rregullta nacionale në vendin tonë. Partia Demokratike e Kosovës, duke parë keqqeverisjen e deritanishme, ka kërkuar disa herë zgjedhje të parakohshme.

Meqë zgjedhjet e parakohshme nuk ndodhën, për zgjedhjet e rregullta nuk ka nevojë të ketë shtyrje të pajustifikueshme – prandaj data e parë e vlefshme duhet të jetë data kur ne duhet të shkojmë zgjedhje.

PDK ka qenë, është dhe do të jetë gati për zgjedhje në çfarëdo date. Kosova dhe qytetarët tanë kanë nevojë për një Qeveri të re, të përgjegjshme, kredibile dhe të aftë, e cila ka dijen dhe kurajon që të rikthejë vendin në kursin e duhur të zhvillimit dhe integrimit evropian.

PDK, sikur në secilën periudhë të rëndësishme të vendit tonë, do jetë aty për të dhënë kontributin e saj për shtetin dhe qytetarët. E, në zgjedhjet e reja nacionale, do të jetë aty edhe me platformën, kandidatin për kryeministër dhe listën më të mirë zgjedhore, për t’u ofruar qytetarëve alternativën që u ka munguar në katër vitet e fundit”, ka shkruar kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Memli Krasniqi.

