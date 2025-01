Mbi 550 kamionë ndihma hyjnë në Gaza në ditën e parë të armëpushimit

Mbi 550 kamionë me ndihma humanitare hynë në Rripin e Gazës përmes kalimit Rafah të dielën, në ditën e parë të zbatimit të marrëveshjes së armëpushimit.

“Që nga mëngjesi i së dielës, 552 kamionë me ndihma humanitare kanë hyrë në Rrip përmes kalimeve, duke përfshirë 242 për pjesën veriore të Rripit”, tha një burim në Ministrinë e Brendshme të Gazës.

Burimi shpjegoi se dërgesat përfshinin karburant, furnizime mjekësore dhe ushqime, si dhe perime dhe fruta.

Ai gjithashtu konfirmoi se po bëhen përpjekje për ta lehtësuar hyrjen e më shumë ndihmave humanitare për t’i përmbushur nevojat e popullsisë në Gaza.

Më vete, Al-Qahera News Channel raportoi se 330 kamionë ndihma, përfshirë 20 kamionë me karburant, hynë në Rripin e Gazës përmes kalimeve të kontrolluara nga Izraeli në Al-Auja dhe Kerem Shalom (në jug).

Marrëveshja e armëpushimit të Gazës hyri në fuqi në orën 11:15 të mëngjesit me orën lokale (0915 GMT) të dielën pas disa orësh vonesë për shkak të akuzave izraelite të Hamasit që vonuan lëshimin e listës së robërve që do të liroheshin. Fillimisht ishte planifikuar të fillonte në 8:30 të mëngjesit me orën lokale.

