Macron: Fitorja e ekstremit mund të shkaktojë “luftë civile” në Francë

Presidenti francez Emmanuel Macron paralajmëroi sot se fitorja e ekstremit të majtë apo të djathtës ekstreme në zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare mund të shkaktojë një “luftë civile” në vend.

Macron tha se koalicioni i ekstremit të majtë “Të palëvizur” dhe Tubimi Kombëtar i ekstremit të djathtë të Marine Le Pen po ndiqnin një politikë përçarëse që nxiti tensionet.

Përgjigja e së djathtës ekstreme ndaj pasigurisë “i redukton njerëzit në fenë e tyre ose origjinën e tyre” dhe për këtë arsye “i shtyn njerëzit drejt luftës civile”, tha Macron në një intervistë me gjeneratën e podcast-it Do-It-Yourself, raporton Politico.

E majta ekstreme, e udhëhequr nga Jean-Luc Mélenchon, po nxit përçarje për qëllime të fushatës zgjedhore, “të cilat gjithashtu promovojnë luftën civile, sepse ato i reduktojnë njerëzit në grupin e tyre fetar ose etnik”, tha Macron, duke shtuar se “Jo-Mocioni” janë duke u përpjekur të tërheqin votuesit myslimanë me qëndrimin e tyre kritik ndaj luftës izraelite në Gaza.

Presidenti francez shkaktoi një bujë, jo vetëm në Francë, por në të gjithë Evropën, kur shpalli zgjedhje të parakohshme pasi koalicioni i tij u mposht fuqishëm nga Asambleja Kombëtare në zgjedhjet evropiane.

Sondazhet e fundit tregojnë se Mbledhja Kombëtare do të fitojë 35 për qind të votave në raundin e parë më 30 qershor, përpara aleancës së majtë me 27 dhe koalicionit të Macron me 19 për qind.

Ditët e fundit, aleatët e presidentit francez kanë paralajmëruar për rreziqet me të cilat përballet Franca nëse votuesit kthehen në të djathtën ekstreme ose në ekstremin e majtë, dhe në veçanti kanë vënë në dukje rrezikun e trazirave ekonomike.

MARKETING