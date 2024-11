Lideri suprem ira’nian paralajmëron SHBA-në dhe Izra’elin për “përgjigje shkat’ërruese”

Lideri suprem i Iranit, Ayatollah Ali Khamenei, ka lëshuar një paralajmërim të ashpër ndaj SHBA-së dhe Izraelit, duke premtuar një “përgjigje shkatërruese” për veprimet kundër vendit të tij, transmeton Anadolu.

“Armiqtë, qofshin entiteti sionist apo SHBA-ja, duhet të dinë se me siguri do të përballen me një përgjigje shkatërruese për veprimet e tyre kundër Iranit, popullit të tij dhe frontit të rezistencës”, tha Khamenei në një fjalim në kryeqytetin Teheran.

Khamenei theksoi se do të ndërmarrin “të gjitha veprimet e nevojshme, qofshin masa ushtarake, me armë apo politikisht, për t’u përballur me arrogancën”.

Më 26 tetor, ushtria izraelite raportoi një sulm katërorësh në Iran. Irani pretendoi se zmbrapsi me sukses “përpjekjet e entitetit sionist për të goditur pika të caktuara në Teheran dhe rajone të tjera”, megjithëse sulmi rezultoi në vdekjen e katër ushtarëve iranianë, sipas ushtrisë iraniane.

Ky sulm izraelit pasoi një hakmarrje të mëparshme iraniane më 1 tetor, kur Irani lëshoi ​​mbi 180 raketa në Izrael, një operacion që Teherani e përshkroi si “hakmarrje” për vrasjet e kreut të byrosë politike të Hamasit Ismail Haniyeh, liderit të Hezbollahut, Hassan Nasrallah dhe Gardës Revolucionare Iraniane. Komandanti i Korpusit (IRGC) Abbas Nilforoushan.

