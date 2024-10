Kurti për progresin në bisedime: Ne kemi marrëveshje tashmë, jo vetëm dialog

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, është pyetur nga gazetarët për progresin në procesin e dialogut me Serbinë.

“Ne kemi marrëveshje tashmë, jo vetëm dialog”, u përgjigj shkurtimisht Kurti.

Ndërkaq, në lidhje me dialogun, të enjten në Bruksel do të mbahet takimi i radhës në nivelin e kryenegociatorëve Besnik Bislimi dhe Petar Petkoviq, por ende nuk dihet nëse të njëjtit do të kenë një takim trepalësh.

Takimi i fundit në mes kryenegaciatorëve të Kosovës dhe Serbisë u mbajt më 17 shtator, ku Bislimi dhe Petkoviq nuk patën takim trepalësh por vetëm të ndarë me emisarin Lajçak.

