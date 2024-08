“Kursku ishte pjesë e planit”, Zelensky ka gati draftin për paqe me Rusinë

Ukraina ka gati një plan paqeje me Rusinë. Lajmin e ka bërë të ditur vetë Presidenti i Ukrainës në një konferencë për mediat. Volodymyr Zelenskyy tha se lufta me Rusinë do të përfundonte përfundimisht në dialog, por Kievi duhej të ishte në një pozicion të fortë dhe se ai do t’i paraqiste një plan presidentit amerikan Joe Biden dhe pasardhësit të tij në Shtëpinë e Bardhë.

Udhëheqësi ukrainas, duke tha se inkursioni tre-javor i Kievit në rajonin Kursk ishte pjesë e këtij plani.

“Nuk mund të ketë kompromise me Putinin, dialogu sot në parim është bosh dhe i pakuptimtë, sepse ai nuk dëshiron ta përfundojë luftën në mënyrë diplomatike. Një pjesë e planit që tashmë është kryer është rajoni i Kurskut. Pjesa e dytë është vendi strategjik i Ukrainës në infrastrukturën e sigurisë botërore. Pjesa e tretë është një paketë presioni, paketë e fuqishme për të detyruar Rusinë t’i japë fund luftës në mënyrë diplomatike. Pjesa e katërt është ekonomike”, tha Zelensky.

Zelensky nuk shtjelloi më tej hapat e ardhshëm, por tha se do të diskutonte gjithashtu planin me zëvendëspresidenten demokrate Kamala Harris dhe ndoshta edhe me republikanin Donald Trump, dy të nominuarit për zgjedhjet presidenciale në SHBA. Zelenskyy tha se shpresonte të shkonte në Shtetet e Bashkuara në shtator për të marrë pjesë në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-së në Nju Jork dhe se po përgatitej të takonte Biden .

Vërejtjet e tij treguan se ai e sheh forumin kryesor të mundshëm për bisedime si një samit ndërkombëtar pasues mbi paqen, në të cilin Ukraina ka thënë se dëshiron që Rusia të ketë përfaqësues.

Samiti i parë për të çuar përpara vizionin e Kievit për paqen, i mbajtur në Zvicër në qershor, përjashtoi dukshëm Rusinë, ndërkohë që tërhoqi shumë delegacione, por jo nga Kina, ekonomia e dytë më e madhe në botë.

Putin ka thënë se çdo marrëveshje duhet të fillojë me pranimin e “realiteteve në terren” nga ana e Ukrainës, që do ti linin Rusinë zotërimin e pjesëve të konsiderueshme të katër rajoneve të Ukrainës, si dhe Krimenë.

