Kryediplomati turk takon homologun amerikan në New York

Ministri i Jashtëm i Türkiyes, Hakan Fidan u takua në New York me sekretarin amerikan të Shtetit, Antony Blinken, transmeton Anadolu.

Ministria e Jashtme turke në një postim nga llogaria e saj në median sociale ndau fotografi lidhur me takimin.

Ndërkohë nuk janë ndarë detaje lidhur me takimin që Fidan zhvilloi me homologun e tij amerikan në New York, në të cilin ndodhet në kuadër të Asamblesë së Përgjithshme të 79-të të Kombeve të Bashkuara (OKB).

