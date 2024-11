Kishte 9 emigrantë në veturë, arrestohet një person në Gjevgjeli

Me datë 09.11.2024, në ora 22:50, punonjësit e Policisë së Stacionit të Kalimit Kufitar dhe të Vëzhgimit Kufitar, kanë arrestuar F.R pasi gjatë kontrollit në veturën e pasagjerëve “Peugeot” me targa të Shkupit, të cilën e drejtonte, janë gjetur nëntë emigrantë, shtatë prej tyre nga Iraku dhe dy nga Siria. Është njoftuar prokurori publik dhe pas dokumentimit të rastit do të dorëzohet parashtresa përkatëse dhe mërgimtarët janë transferuar në Qendrën e pritjes dhe tranzitit “Vinoyug”-Gevgjeli.

