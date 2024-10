Këshilli Gjyqësor shkarkon gjyqtarin Lazar Nanev

Këshilli Gjyqësor i Maqedonisë së Veriut ka shkarkuar nga detyra gjyqtarin e Gjykatës së Kavadrit, Lazar Nanev.

Siç njofton “Telma” edhe pse dy procedimet disiplinore me kërkesë të tij u zhvilluan me praninë e publikut, sot sërish me kërkesë të tij publiku u përjashtua dhe anëtarët e këshillit diskutuan me dyer të mbyllura dhe morën këtë vendim.

Për Nanevin janë dy procedura në Këshillin Gjyqësor për të përcaktuar përgjegjësinë e tij.

Njëra ka të bëjë me faktin se në kohën kur ishte kryetar i Gjykatës Themelore, Kavadari e ka kryer detyrën në mënyrë të pakujdesshme dhe joprofesionale për shkak se ka bërë 95 telefonata me të akuzuarit në një rast që drejtonte, dhe tjetra se ka dëmtuar reputacionin e kryetares së Këshillit Gjyqësor, Vesna Dameva.

