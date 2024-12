‘Kaos’ në Parlamentin e Malit të Zi, ndërpritet diskutimi i ashpër – hidhet bo’mbolë tymuese

Seanca e Komisionit Kushtetues të Parlamentit të Malit të Zi, është ndërprerë për pak kohë të martën, pasi në sallë është aktivizuar një bombolë tymuese.

Në atë moment, në komision ka pasur një debat të ashpër mes pushtetit dhe opozitës, nëse tre gjyqtarë të Gjykatës Kushtetuese të Malit të Zi i kanë plotësuar kushtet për pension dhe nëse duhet shpallur thirrje publike për zgjedhjen e të rinjve, transmeton Telegrafi.

Synimin e Bordit për të deklaruar se tre gjyqtarë e kanë fituar kushtin për pension, opozita e konsideroi si puç kushtetues, ndërsa qeveria mendon se ata kanë të drejtën ligjore për ta bërë këtë.

Pas incidentit me tymuesen, Komisioni vazhdoi punën dhe vendosi të publikojë një shpallje për zgjedhjen e dy gjyqtarëve të Gjykatës Kushtetuese të zgjedhur nga Kuvendi, dhe të bisedojë me presidentin e Malit të Zi, Jakov Milatoviq, në mënyrë që ai të mund të të publikojë një shpallje për zgjedhjen e dy gjyqtarëve të tjerë të gjykatës për të cilën është përgjegjës.

Bazuar në atë konkluzion, kryeparlamentari Andria Mandiq në seancë plenare deklaroi se duhet të shkarkohet njëra nga gjyqtaret e Gjykatës Kushtetuese, Dragana Gjuranoviq, të cilën opozita e priti me thirrje “tradhti, tradhti”.

Pas kësaj, presidenti i Partisë Demokratike të Socialistëve (DPS) në opozitë, Daniel Zhivkoviq, njoftoi se në Parlamentin malazez ka ndodhur një grusht shtet kushtetues.

“Ky grusht shtet synon të formojë një Gjykatë Kushtetuese që do të punojë sipas urdhrave të shumicës. Përgjegjësia për atë që ndodhi dhe çfarë do të ndodhë do të bartet nga kryeministri Milojko Spajiq dhe kryetari i Kuvendit, Andrija Mandiq”, tha Zhivkoviq në një konferencë për shtyp në sallën e Kuvendit.

Ai i bëri thirrje prokurorit special Vladimir Novoviq dhe prokurorit suprem të shtetit Milorad Markoviq që, siç tha ai, “të hetojnë drejtpërdrejt aktivitetet e puçistëve nga shumica parlamentare”. /Telegrafi/

