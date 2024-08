Kandidatja presidenciale amerikane përjashton mundësinë për embargo armësh ndaj Izraelit

Nënpresidentja e SHBA-së, Kamala Harris përjashtoi me vendosmëri mundësinë që ajo të vendosë embargo amerikane të armëve ndaj Izraelit, ndërsa Tel Avivi vazhdon luftën shkatërruese në Rripin e rrethuar të Gazës, raporton Anadolu.

“Unë nuk kam dyshime dhe jam e palëkundur në angazhimin tim ndaj mbrojtjes së Izraelit dhe aftësisë së tij për të mbrojtur veten dhe kjo nuk do të ndryshojë”, tha Harris gjatë intervistës së saj të parë që kur u bë kandidate e Demokratëve për presidente.

“Unë them sot, Izraeli ka të drejtë të mbrohet”, shtoi ajo. E pyetur nëse ajo do të mbështeste një ndryshim në politikën amerikane që do të ndikonte në ndihmën ushtarake, Harris tha thjesht: “Jo”.

Ajo pranoi se “shumë palestinezë të pafajshëm janë vrarë”, një referencë e dukshme për numrin e të vrarëve në Gaza që ka shkuar në mbi 40 mijë, shumica dërrmuese e të cilëve kanë qenë gra dhe fëmijë.

Numri i vërtetë i të vrarëve dyshohet të jetë dukshëm më i lartë pasi shumë trupa mbeten të bllokuar në rrënojat e shkaktuara nga bombardimet izraelite. Më shumë se 92.740 palestinezë të tjerë janë plagosur gjatë rrjedhës së luftës, tani në muajin e saj të dhjetë, sipas shifrave zyrtare.

Pothuajse të gjithë 2.3 milionë banorët e Gazës janë zhvendosur.

“Ne duhet të arrijmë një marrëveshje. Ishim në Doha. Ne duhet të arrijmë një marrëveshje. Kjo luftë duhet të përfundojë dhe ne duhet të arrijmë një marrëveshje që ka të bëjë me nxjerrjen e pengjeve. Unë jam takuar me familjet e pengjeve amerikane. Le t’i nxjerrim pengjet, le ta bëjmë armëpushimin”, tha Harris.

“Një marrëveshje nuk është vetëm gjëja e duhur për t’i dhënë fund kësaj lufte, por do të zhbllokojë shumë nga ajo që duhet të ndodhë më pas. Unë mbetem e përkushtuar për atë që duhet të bëjmë për të punuar drejt një zgjidhjeje me dy shtete, ku Izraeli është i sigurt dhe në masë të barabartë, palestinezët kanë siguri, vetëvendosje dhe dinjitet”, shtoi kandidatja presidenciale.

