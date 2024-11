Kandidati i pavarur pro-rus dhe kritikues ultra’nacionalist i NATO-s fiton raundin e parë të zgjedhjeve rumune

Një kritik ultranacionalist i NATO-s miqësor ndaj Moskës do të përballet me një kandidat të qendrës së djathtë në balotazhin e zgjedhjeve presidenciale të Rumanisë pas një rezultati tronditës të raundit të parë që ka përmbysur politikën e vendit dhe mund të rrezikojë mbështetjen e saj për Ukrainën.

Me 99.98% të votave të numëruara, Călin Georgescu, një i pavarur që ka lavdëruar Vladimir Putinin si “një njeri që e do vendin e tij”, ishte me 22.9%, me reformisten Elena Lasconi, e Bashkimit Save Romania (USR), e dyta në 19.17. %.

Rezultati është një nga trazirat më të mëdha elektorale në historinë postkomuniste të Rumanisë dhe ka pak lidhje me sondazhet parazgjedhore, të cilat kishin treguar se Georgescu pak i njohur kandidon me 5% dhe parashikoi kryeministrin në largim, të qendrës së majtë, pro -BE Marcel Ciolacu, do të fitonte rehat. Ciolacu në vend të kësaj ishte në vendin e tretë me 19.15%.

Presidenti i Rumanisë ka një rol gjysmë ekzekutiv që përfshin kompetenca të rëndësishme vendimmarrëse mbi sigurinë kombëtare, politikën e jashtme dhe emërimet gjyqësore. Balotazhi është caktuar për në 8 dhjetor, pas zgjedhjeve parlamentare që do të zhvillohen të dielën e ardhshme.

Gara po shikohet edhe përtej Rumanisë, e cila ndan një kufi 400 milje me Ukrainën dhe shihet nga aleatët perëndimorë si duke luajtur një rol kyç strategjik, duke pritur një bazë ushtarake të NATO-s, duke dhuruar një bateri të mbrojtjes ajrore Patriot dhe duke siguruar një rrugë jetike tranziti për miliona tonë drithë ukrainase.

