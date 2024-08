Kallëzim penal ndaj një 57-vjeçari nga Prilepi, në mënyrë të qëllimshme ka shkaktuar zjarr në pyje

Nga MPB thonë se kanë parashtruar kallëzim penal në Prokurorinë Themelore Publike në Kërçovë kundër D.T. (57) nga Prilepi.

I njëjti dyshohet se ka kryer vepër penale “shkaktim të zjarrit pyjor”, që dënohet sipas nenit 227 paragrafi 5 nga Kodi Penal.

Siç bënë të ditur nga MPB, i denoncuari në disa raste, më 15.07.2024, më 30.07.2024, 02.08.2024, 05.08.2024 dhe më 07.08.2024 në rajonin e fshatrave Sllatinë dhe Greshnicë, komuna Makedonski Brod, ka shkaktuar zjarr në vend të hapur, i cili ishte përhapur dhe ka shkaktuar zjarre në sipërfaqe më të madhe, ku digjej bari dhe bimët me kërcell të ulët.

“Të gjitha zjarret janë shuar nga ekipe të Njësisë Territoriale Zjarrfikëse Makedonski Brod dhe Ndërmarrjes pyjore rajonale ‘Sandanski’ – Makedonski Brod. Gjatë ndërmarrjes së masave lidhur me zjarret, nëpunës të policisë nga DPB Makedonski Brod e kanë gjetur të denoncuarin D.T. në vendin ku ishte shkaktuar zjarri dhe gjatë kontrollit te ai janë gjetur gjëra me të cilat mund të shkaktohet zjarr. Me të denoncuarin është kryer bisedë zyrtare, me çka ai i kishte pranuar veprat”, njoftojnë nga MPB.

MARKETING