ISHP: Në muajin korrik janë raportuar 250 raste me COVID-19

Gjatë muajit korrik janë raportuar gjithsej 250 raste me Covid-19 në mbarë vendin. Krahasuar me muajin paraardhës qershor, është regjistruar një rritje e dhjetëfishuar e numrit të rasteve të raportuara me Kovid-19, si dhe krahasuar me muajin korrik 2023.

Nga të sëmurët në korrik 2024, numri më i madh – 148 janë raportuar nga Shkupi, ndërsa incidenca më e madhe (43.0/100.000) është regjistruar në Kavadar, thuhet në njoftimin mujor të Institutit për Shëndet Publik (ISH) për lëvizjen e sëmundjeve akute infektive për muajin korrik, publikuar pasditen e sotme.

Gjatë muajit është regjistruar një person i vdekur i lidhur me Covid-19. Numri më i madh i pacientëve është regjistruar në grupmoshën mbi 60 vjeç dhe në fëmijët deri në nëntë vjeç.

“Në laboratorët që kryejnë testime molekulare dhe antigjenike për praninë e SARS-CoV-2, gjatë muajit korrik janë testuar gjithsej 906 materiale, duke e dyfishuar numrin e të testuarve në krahasim me muajin e kaluar – 409. Që nga fillimi i pandemisë më 31 korrik 2024, janë raportuar gjithsej 350.875 raste të konfirmuara të Kovid-19 (I=19,103.4/100,000) dhe 9.992 vdekje (Mt= 544,0/100,000; CFR=2.8%)” sqarohet në raportin e ISHP-së.

Atë muaj në Republikën e Maqedonisë së Veriut janë raportuar gjithsej 1500 të sëmurë nga sëmundjet akute infektive – duke përjashtuar Kovid-19, gripin, tuberkulozin, AIDS-in, AFP-në dhe bartësit kronikë të hepatitit B dhe C dhe HIV, me një incidencë totale prej 81.7 për 100.000 banorë.

