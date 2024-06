Ish-presidenti Clinton publikon videon pas sulmit 78 ditësh të NATO-s ndaj Serbisë: Sot falënderoj për 25 vjet paqe në Kosovë

Ish-presidenti amerikan, Bill Clinton, miku i madh i shqiptarëve ka kujtuar momentin kur bashkësia ndërkombëtare, me në krye SHBA-të i dha fund luftës në Kosovë dhe krimeve të Serbisë.

Clinton në një postim në platformën X, ka të bashkëngjitur videon që tregon momentet e asaj periudhe dhe periudhën kur për 78 ditë NATO bombardoi caqet ushtarake të Serbisë për t’i dhunë fund krimeve dhe spastrimit etnik në Kosovë.

“Sot po falënderoj për 25 vjet paqe në Kosovë”, shkruan ai. /Telegrafi/

Today I am giving thanks for 25 years of peace in Kosovo. https://t.co/VwiBm31aaM

— Bill Clinton (@BillClinton) June 11, 2024