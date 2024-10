Imami i xhamisë në Jabllanicë tregon si shpëtuan: Më zgjoi e qara e fëmijës, ikëm nga shtëpia përmes tavanit

Semir ef. Jahiq, imami i xhamisë në Jabllanicë të Bosnjës, fotot e të cilit bënë xhiron e botës dhe u bënë një lloj simboli i tragjedisë në këtë vend, ka folur pas vërshimeve apokaliptike.

Ai ka përshkruar se si filloi gjithçka dhe si arritën të shpëtojnë.

“Kam parë shumë filma horror, por nuk besoj se dikush mund ta ketë vënë në skenë dhe drejtuar atë lloj tmerri në formën e asaj që përjetuam atë natë, ne banorët e Jabllanicës dhe unë me ta si imam”, thotë Jahiq.

“Pastaj në 40 minuta zgjohesh në një kaos ku uji tashmë po arrin në shtëpi, ku sheh lart në rrugë sheh se ka një rrjedhje të madhe materiali, se shtëpitë janë shkatërruar. Në atë moment as që e dija se ishte e vërtetë, por tani e shihni, shumë njerëz humbën jetën. Kjo është për ne, për Jabllanicën që ka 70 amvisëri, kur 5-6 amvisëri dalin nga puna është e madhe. E theksoj veçanërisht, pyetja është se si do të bëjmë nesër nëse diçka e tillë përsëritet. Në fund të fundit, materialisht, mund të kompensohet lehtësisht, shtëpia do të ndërtohet, por është çështje gatishmërie e njerëzve, guximi për të jetuar përsëri në shtëpi të tilla në një mjedis të tillë, me plagë të tilla nga e kaluara” – thotë ai.

Momentin kritik ai e tregoi me pak fjalë.

“Rreth orës një e gjysmë më zgjoi e qara e një fëmije, a dëgjoi kur uji ra në shtëpi, nuk e di, që e zgjoi dhe e trembi. Në atë moment gruaja ime tha se përroi na mori veturën..”, tha ai, duke shtuar se nga tavani kanë arritur të largohen dhe të shpëtojnë.

