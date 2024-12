I penduar për tërheqjen e tij nga gara presidenciale, habit Joe Biden: Do e kisha mundur Trumpin

Joe Biden thotë se i vjen keq që u tërhoq nga gara presidenciale e këtij viti dhe beson se do të kishte mundur Donald Trump në zgjedhjet e muajit të kaluar, pavarësisht indikacioneve negative të sondazheve.

Burimet e Shtëpisë së Bardhë për Guardian tregojnë se presidenti amerikan se ka thënë gjithashtu se ka bërë një gabim në zgjedhjen e Merrick Garland si prokuror të përgjithshëm, duke reflektuar se Garland, një ish-gjykatës i gjykatës së apelit në SHBA, ishte i ngadalshëm në ndjekjen penale të Donald Trump për rolin e tij në kryengritjen e 6 janarit 2021 ndërsa kryesonte drejtësinë.

Me vetëm më shumë se tre javë nga presidenca e tij e vetme e mbetur, reflektimet e raportuara të trishtuara të Biden zbulohen në një profil të Washington Post që përmban shenjat që tregojnë se ai mendon se gaboi në tërheqjen e kandidaturës së tij në korrik pas një debati të mjerueshëm kundër rivalit të tij për Shtëpinë e Bardhë.

Presidenti u largua, për t’u zëvendësuar nga partia e tij nga zëvendëspresidentja e SHBA, Kamala Harris, pas presionit në rritje nga kolegët demokratë , të cilët cituan prova të sondazhit që dukej se tregonte se po shkonte drejt një zgjedhjeje thuajse të sigurt nga Trump, i cili po kërkonte një rikthim historik në Shtëpinë e Bardhë si kandidati i republikanëve.

Ngjitja e Harris në krye të biletës çoi në një rritje të entuziazmit dhe përmirësim të numrit të sondazheve, por përfundimisht përfundoi në një kolegj vendimtar elektoral dhe humbje të votave popullore.

Ndërsa Biden dhe ndihmësit e tij kanë qenë të kujdesshëm për të mos fajësuar Harrisin, ata me sa duket besojnë se rezultati do të ishte ndryshe nëse ai do të kishte qëndruar në pozicionin e tij, sipas raportimit të Washington Post.

