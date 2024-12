Huawei rrit numrin e shitjeve të orëve inteligjente

Gjatë vitit 2024, Huawei prezantoi tre lloje të orëve, përkatësisht Watch Fit 3, seritë Huawei GT 5 dhe orët inteligjente Huawei Watch D2.

D2 është një pajisje jo-mjekësore për monitorimin gjithëpërfshirës të shëndetit me aftësinë për të matur presionin e gjakut, Watch Fit 3 është pasuruar me funksionet e monitorimit të kalorive dhe analizës së ushqimit të kombinuara me dizajnin, si dhe me Watch GT 5 të ri që kombinon sistemin TruSense me funksionet sportive dhe një dizajn i veçantë që i ka sjellë kësaj kompanie njohjen mediatike globale.

Progres u regjistrua në Evropë, Amerikën Latine, rajonin e Azisë-Paqësorit, Lindjen e Mesme dhe Afrikë, dhe Mo Farah dhe Pamela Reif punuan në promovime në Barcelonë, Dubai dhe Brazil.

Kur flasim për numra, Huawei ka dërguar 23.6 milionë pajisje, Apple 22.5, Xiaomi 20.5, Samsung 11.5 milionë pajisje. /Telegrafi/