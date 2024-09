Harris vs Trump, sa vota elektorale të sigurta ka secili kandidat

Ish-presidenti Donald Trump ka humbur avantazhin e tij në Xhorxhia dhe Karolinën e Veriut në renditjen e fundit të Fox News Power Rankings, duke i dhënë zv.Presidentes, Kamala Harris një epërsi në parashikimin e përgjithshëm për herë të parë.

Megjithatë, me 6 shtetet kyçe, që prodhojnë 78 vota elektorale të kombinuara, këto zgjedhje janë ende loja e kujtdo.

Vëzhguesit e debatit e shpallën Harrisin fituese të debatit presidencial të së martës. Në një sondazh flash të kryer nga CNN në orët pas përballjes, 63% e vëzhguesve thanë se mendonin se Harris kishte një performancë më të mirë dhe 37% thanë se Trump kishte.

Por ashtu si me çdo ngjarje të madhe, do të duhen disa javë për të vlerësuar ndikimin e debatit. Ndryshimet e sondazheve pas debateve të mëparshme në epokën e Trump kanë qenë modeste.

Për shembull, performanca e zymtë e Presidentit Biden në qershor i kushtoi atij kandidaturën.

Në vitin 2020, vëzhguesit politikë e quajtën Trump si humbësin e qartë të debatit të parë, pasi ai ndërpreu në mënyrë agresive kundërshtarin dhe moderatorin, por ai humbi vetëm një pikë në sondazhet pas debatit.

Biden nuk pa asnjë ndryshim në nivelin e tij të mbështetjes pas debatit të dytë më të barabartë.

Megjithatë, një pikë ose dy do të thotë shumë në garat që mund të vendosen vetëm me disa mijëra vota. Gara kombëtare është ende e ngushtë dhe mbështetja e Trump është e qëndrueshme pavarësisht këtij cikli të paprecedentë lajmesh.

Gjatë 12 muajve të fundit të Sondazhit të Fox News, 48-50% e votuesve të regjistruar kanë thënë se mbështesin Trump.

Aktakuzat penale, një dënim, zgjedhjet paraprake, një ndryshim në minutën e fundit të kundërshtarëve dhe një tentativë për vrasje nuk bënë asgjë për ta larguar ish-presidentin nga ai diapazon tre pikësh.

Me fjalë të tjera, ndërsa Trump nuk ka fituar asnjë mbështetje gjatë vitit të kaluar, ai nuk ka humbur as mbështetje. Ai mbetet shumë konkurrues në këtë garë.

Numri i demokratëve është përmirësuar. Ndërsa Biden u kuotua deri në 45% në fillim të këtij viti, Harris tani është vetëm një pikë prapa Trumpit me 49% në sondazhin e fundit kombëtar të Fox .

Një seri sondazhesh të fundit nga New York Times/Siena, Marist, Pew dhe Wall Street Journal tregojnë një garë të ngjashme.

Përparimet e Harris shtrihen në shtetet e fushëbetejës, ku dy gara po lëvizin në drejtim të saj.

Zgjedhjet e kaluara, fitorja më e afërt e Biden ishte në Gjeorgji, të cilën ai e ktheu me një diferencë prej 0.2 pikësh dhe fitorja më e afërt e Trump ishte në Karolinën e Veriut, të cilën ai e mbajti me 1.3 pikë.

Me Harris si të nominuar, të dy shtetet janë po aq konkurrues sot.

Në Xhorxhia, Trump është përpara me tre pikë në një sondazh të Quinnipiac midis votuesve të mundshëm të lëshuar javën e kaluar (49%-46%) dhe kryeson me shtatë pikë në sondazhin e votuesve të regjistruar në Siena nga fillimi i gushtit (51%-44%). Megjithatë, Harris e kaloi Trumpin me një pikë në sondazhin e fundit të CNN për votuesit (48%-47%) dhe është përpara me dy në sondazhin e gushtit të Fox-it (50%-48%).

Demokratët gjithmonë performojnë mirë në zonën metropolitane të Atlantës, e cila përmban qarqe shumë të populluara si Fulton dhe DeKalb dhe përbën më shumë se 60% të banorëve të shtetit. Republikanët kanë mbështetje në zonat rurale dhe Trump i ka nxjerrë vazhdimisht ata për të votuar. Harris filloi një turne me autobus në qytetin juglindor të Savannah muajin e kaluar, ndërsa ajo përpiqet të largojë kufijtë atje.

Në Karolinën e Veriut, Harris kuotohet tre pikë mbi Trump në sondazhin e votuesve të Quinnipiac javën e kaluar (50%-47%) dhe kishte të njëjtin diferencë në sondazhin e votuesve të regjistruar në Siena nga fillimi i gushtit (49%-46%). Trump është rritur me një pikë në sondazhin e gushtit të Fox (50%-49%).

Karolina e Veriut është bërë më konkurruese ndërsa popullsia e saj është rritur. Gjatë dekadës së fundit, Karolina e Veriut shtoi afërsisht 1.1 milion njerëz, shumë prej tyre në qarqe periferike si Mecklenburg dhe Wake. Pandemia solli më shumë amerikanë të pasur, urbanë nga shtetet përreth, një tjetër shenjë se fitoret e republikanëve mund të mos jenë më një gjë e sigurt.

Harris vazhdon të ketë një avantazh në Michigan. Biden fitoi shtetin me pak më pak se tre pikë në vitin 2020 dhe votuesit u kanë dhënë demokratëve fitore të rëndësishme që nga ajo garë.

Harris kryeson këtë parashikim me 241 vota elektorale. Meqenëse Xhorxhia dhe Karolina e Veriut janë larguar nga kolona e Trump dhe tani janë të lëkundur, ai ka 219 vota elektorale.

Parashikimi tregon se secili nga kandidatët duhet të fitojë pjesën më të madhe të shteteve kyçe për të arritur fitoren me 270 vota elektorale.

Nëse Harris ka një natë të mirë duke fituar gjashtë shtete, ajo arrin 319 vota elektorale. Pa to, ajo humbet. Anasjelltas, një natë e mirë për Trump do ta shihte atë të merrte 297 vota elektorale dhe pa të njëjtat shtete, ai humbet.

MARKETING