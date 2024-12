Grupi Huthi pretendon se SHBA dhe Britania kryen sul’me të reja ajrore në Sana

Grupi jemenas Huthi raportoi një sulm të ri ajror amerikano-britanik në kryeqytetin Sanaa këtë mbrëmje, mes tensioneve rajonale mbi luftën gjenocidale të Izraelit në Rripin e Gazës, transmeton Anadolu.

Televizioni Al-Masirah i drejtuar nga grupi Huthi tha se sulmi kishte në shënjestër parkun e 21 shtatorit në lagjen Ma’ain të Sanaa.

Transmetuesi, megjithatë, nuk dha detaje rreth të plagosurve apo dëmeve nga sulmi ajror.

Nuk kishte asnjë koment të menjëhershëm nga Washingtoni apo Londra mbi raportimin.

Sulmi erdhi një ditë pasi avionët luftarakë izraelitë nisën sulmet ajrore në Sana dhe provincën bregdetare të Al-Hudaydah në Jemenin perëndimor.

Grupi Huthi ka vënë në shënjestër anijet izraelite të mallrave ose ato të lidhura me Tel Avivin në Detin e Kuq me raketa dhe dronë, në shenjë mbështetjeje me Rripin e Gazës, ku mbi 45.400 njerëz janë vrarë në luftën gjenocidale të Izraelit që nga 7 tetori 2023.

Që nga fillimi i vitit 2024, një koalicion i udhëhequr nga SHBA-ja ka kryer sulme ajrore, të cilat sipas SHBA-së synojnë lokacionet e grupit Huthi në pjesë të Jemenit. Grupi Huthi herë pas here iu është përgjigjur me hakmarrje këtyre grupeve.

