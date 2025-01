Grenelli i reagon Konjufcës pasi kritikoi Bidenin: Pse s’ankoheshit më parë?

Emisari Presidencial për Misione të Posaçme në kuadër të Administratës Trump, Richard Grenell, ka thurur kritikën e parë si funksionar në drejtim të Qeverisë Kurti.

Ai e ka goditur Glauk Konjufcën, pas deklarimit të kryetarit të Kuvendit lidhur me Administratën Biden. Konjufca tha se Administrata Biden e vendosi Kosovën në pozitë të disfavorshme në raport me Serbinë në dialog, shkruan Insajderi.

“Këta shpenzuan katër vite duke e lavdëruar Joe Biden dhe morën pjesë në konventat dhe festat e tyre. Pse s’ankoheshin më parë?”, deklaroi Grenell.

They spent the last 4 years complimenting Joe Biden and attending his conventions and parties.

Why didn’t they ever complain before? https://t.co/Ca6XhODOYY

— Richard Grenell (@RichardGrenell) January 22, 2025