Gjermania do t’i paguajë dëmshpërblim Italisë për një mas’akër në Luftën e Dytë Botërore

Një gjykatë në Itali vendosi që Gjermania të paguajë 4 milionë euro shtesë si dëmshpërblim për të afërmit e të vrarëve në masakrën naziste në fshatin italian të Pietransieri gjatë Luftës së Dytë Botërore, transmeton Anadolu.

Sipas mediave italiane, gjykata e apelit në L’Aquila vendosi dje për apelin e atyre që nuk ishin përfshirë më parë në mesin e njerëzve, për t’u paguar dëmshpërblim për masakrën në fjalë.

Gjykata vendosi që Gjermania të paguajë 4 milionë euro dëmshpërblim për 30 persona të tjerë që humbën të afërmit e tyre në masakër.

Me dëmshpërblimin e shpallur në vendimin e mëparshëm, shuma totale që do të paguhet do të arrijë në 15 milionë euro.

Në media u raportua se dëmshpërblimi do t’i paguhet Italisë nga Gjermania në muajt në vijim nga pjesa e akorduar për “krimet naziste”.

Më 21 nëntor 1943, nazistët kryen një masakër në pyllin Limmari në Pietransieri, afër qytetit të L’Aquila, me dyshimin se popullsia vendase mbështeti rezistencën italiane. Në masakër u vranë 128 civilë të paarmatosur. Mësohet se 60 nga të vrarët ishin gra, 34 fëmijë nën moshën 10-vjeç dhe shumë të moshuar.

