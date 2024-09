Gjermania dërgoi një paketë të madhe ndihme në Ukrainë, 22 tanke Leopard dhe mijëra municione

Berlini ka dorëzuar 22 tanke Leopard 1 A5, 61,000 fishekë 155 mm, tre armë kundërajrore vetëlëvizëse Gepard me pjesë rezervë dhe pajisje të tjera në dërgimin e fundit të ndihmës ushtarake në Ukrainë, tha qeveria gjermane në 19 shtator.

Ndihma përfshinte gjithashtu pesë automjete të gjithë terrenit Bandvagn 206, dy radarë të mbikëqyrjes ajrore TRML-4D dhe një transportues të gjurmuar në të gjithë terrenin Uarthog, si dhe 112 automjete nga Bundesuehr dhe aksionet e industrisë. Ukraina mori 30 dronë Vector, 20 dronë zbulimi Heidrun RQ-35, 12 dronë Songbird, gjashtë drone Hornet XR dhe 20 drone detare.

Berlini dorëzoi më tej tre tanke për vendosjen e urës Beaver me pjesë këmbimi, një automjet inxhinierik të blinduar Dachs me pjesë këmbimi dhe gjashtë tanke Uisent 1 për pastrimin e minave. 22 tanke Leopard 1 A5 me pjesë këmbimi u dorëzuan nën një iniciativë të përbashkët me Danimarkën.

Fillimisht një partner hezitues, Berlini u bë donatori i dytë më i madh ushtarak i Ukrainës pas SHBA-së, megjithëse kancelari gjerman Olaf Scholz ende heziton të ofrojë disa armë kryesore, përkatësisht raketat me rreze të gjatë veprimi Taurus.

Sipas një buxheti federal të rënë dakord, ndihma ushtarake e Gjermanisë për Ukrainën do të zvogëlohet përgjysmë vitin e ardhshëm në krahasim me vitin 2024. Berlini ka ndarë rreth 8 miliardë euro (8.7 miliardë dollarë) për Kievin në vitin 2024, ndërsa mbështetja e vitit të ardhshëm është aktualisht e vendosur, në 4 miliardë euro (4.35 miliardë dollarë)./The Kyiv Independient/

